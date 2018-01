Las Corts exigen a Camps que deje el Consell Consultiu con la abstención del PP

El pleno de las Corts Valencianes ha acordado pedir al expresidente de la Generalitatque renuncie como miembro del Consell Jurídic Consultiu (CJC) "por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad de la institución". PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos han votado a favor y el PP se ha abstenido, manifestando que no quieren convertir el parlamento "".El texto recuerda que la Ley del Estatuto de Expresidentes de la Generalitat establece la pertenencia de los exmandatarios al Consell Jurídic Consultiu porademás de otros recursos materiales, sin que contemple ningún mecanismo para poder retirar la condición honorífica de expresidente a aquellas personas que hayan incurrido en actos o comportamientos "impropios" de esta condición y recuerda que en esos casos "la prioridad debe ser salvaguardar la honorabilidad y dignidad de las instituciones valencianas"."Las Corts es la institución encargada de otorgar su confianza a las personas que ostentan la Presidencia de la Generalitat. Por eso, también se debencuando esas personas ponen en riesgo la honorabilidad y la dignidad de las instituciones de autogobierno", señala.Es el caso de Camps, agrega, "tanto en su condición de presidente como con posterioridad a su dimisión del cargo, según es público y notorio en los numerosos procesos judiciales por corrupción de los cuales es objeto su gestión".Eltambién ha instado a Francisco Camps a "renunciar" a su cargo en el Consell Jurídic Consultiu y a las disposiciones "reguladas en la Ley del Estatuto de Expresidentes" autonómicos "por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad" de la citada institución.Asimismo, ha acordado apoyar las medidas para que los valencianos recuperen "en casos de corrupción" y ha instado a las Corts Valencianes a "mejorar" la Ley de Expresidentes "para regular los mecanismos dea aquellas personas que incurran en actos y comportamientos que pongan en riesgo la dignidad y la honorabilidad de las instituciones valencianas".