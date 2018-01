Los vecinos de Carabanchel luchan por la memoria histórica: piden retirar la calle a Muñoz Grandes para llamarla Marcelino Camacho

Sustituir a un "fascista" por un "ilustre vecino de Carabanchel"

Los vecinos de Carabanchel se manifestarán este sábado, y lo harán para solicitar al Ayuntamiento de Madrid que aplique de manera urgente el, ubicada en el barrio de la capital. En su lugar, pasará a llamarseLos organizadores de la manifestación han detallado que la convocatoria se produce meses después de que el Ayuntamiento de la capital aprobara este cambio, junto con el de otras 52 calles de reminiscencia franquista . "", explica, portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel. "Es insólito que el Ayuntamiento no pueda ejercer su su función", lamenta.Después de que la propuesta fuera aprobada el pasado mes de abril con el apoyo de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP, la entidad franquista recurrió la decisión argumentando que era"de marcado contenido ideologizante" y "que se estaba aplicando de forma sectaria y revanchista por muchas administraciones para negar hechos históricos o cambiar el curso de la historia". También entendían que se "enaltecía" a los participantes en las represiones del Frente Popular y que suponía, de llevarse a cabo el cambio de nombre de las 52 calles, vías y plazas del callejero propuesto por el equipo de gobierno de Manuela Carmena, "unpara los ciudadanos madrileños superior a los 55 millones de euros".El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid decretó la suspensión cautelar de la medida aprobada, y la condicionó. Por el momento, la situación no ha cambiado ni un ápice, y por eso los vecinos del barrio han decidido salir a la calle para expresar sus demandas.La marcha tendrá lugary partirá de la glorieta del ejército. Tras recorrer la calle de la polémica, la concentración terminará en el cruce con la calle General Ricardos, donde se leerá un comunicado y tomarán la palabra familiares de Marcelino Camacho. A la convocatoria se han sumado un total de–como la Asociación de mujeres de Carabanchel Alto o la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto–,–CCOO y UGT– y–como Podemos e Izquierda Unida– que apoyan la causa de la defensa de la Ley de Memoria Histórica."No es normal que siga habiendo calles con el nombre de este hombre, que es un", denuncia Gonzalo Aróstegui, vecino de Carabanchel. "Fue un", añade. Y lo cierto es que Agustín Muñoz Grandes fue un militar que no solo tuvo su importancia en la Guerra Civil española sino que, además, participó en la Segunda Guerra Mundial como miembro de la División Azul. En 1962 fue nombrado por Franco vicepresidente del Gobierno, lo que le convirtió en una de las figuras más importantes de la dictadura.En cambio, "", recuerda Aróstegui. "Vivió en el barrio y pasó parte de su vida en la cárcel de Carabanchel", añade.Camacho fue el primerentre 1976 y 1987, y—formación a la que se afilió con 17 años— por Madrid entre 1977 y 1981 y, precisamente, este año 2018 se conmemora el centenario de su nacimiento . Por ello, CCOO, IU y el PCE organizarán diversos actos de homenaje a su figura, a la que definen como metalúrgico, comunista y sindicalista.