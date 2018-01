<!--cke_<span class="scayt-misspell-word" data-scayt-word="bookmark" data-scayt-lang="es_ES">bookmark</span>_<span class="scayt-misspell-word" data-scayt-word="1233S" data-scayt-lang="es_ES">1233S</span>--><!--cke_<span class="scayt-misspell-word" data-scayt-word="bookmark" data-scayt-lang="es_ES">bookmark</span>_<span class="scayt-misspell-word" data-scayt-word="1233E" data-scayt-lang="es_ES">1233E</span>-->

El expresidente de la Asociación de Empresarios de Construcción de Castellón,, ha asegurado este jueves que algunas empresas "de la adjudicación y, además, introducían modificaciones falsas en el proyecto", sobre las que se daban mordidas "hasta del 30%", proceso que, ha señalado,Según ha explicado el empresario en la Cadena Ser este jueves, así era el proceso de adjudicación de obra pública en la Comunitat Valenciana entre 1997 y 2005, cuando dirigía la Asociación. Ha calificado el sistema de reparto de contratos público comoMonsonís ha llegado a definir el sistema como, ya que "era imposible entrar en determinadas obras si no lo hacías con los supuestos que te imponían, comisiones próximas al 3%", un sistema que ha señalado que era "generalizado", y que ha llegado a ver cómo empresarios "salían de reuniones con la autoridad política de".El empresario de la construcción, que ha reiterado que se negó a participar en este sistema, ha añadido: "Se me dijo literalmente". Asegura que se les hacía "morir de éxito": "Nos adjudicaban determinadas obras y luego se nos cortaba la financiación". Afirma que no denunció la situación por falta de pruebas y por miedo.También ha asegurado que este tipo de ilegalidades en la adjudicación de contratos, sino que estaban extendidos por toda la Comunitat valenciana.