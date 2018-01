Ximo Puig a Bonig: "No se trata pedir perdón; usted está porque la puso Carlos Fabra y Paco Camps"

Nula gestión

El presidente de la Generalitat,, pidió a la presidenta del PPCV,, que de "una vez por todas" asuma responsabilidades políticas, tras las últimas confesiones del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y los cabecillas de la trama Gürtel. "No se trata de pedir perdón, sinoporque usted está ahí sentada (en la bancada popular de las Corts) porque la puso Carlos Fabra y Paco Camps", remarcó el jefe del Consell, informó Europa Press.Así lo indicó Puig en la sesión de control de este jueves en respuesta a una pregunta formulada por la síndica del grupo popular en las Corts, Isabel Bonig, sobre cómo piensa elevar el grado de cumplimiento de los ejercicios anteriores, tras entrar en vigor el 1 de enero el presupuesto de la Generalitat del ejercicio 2018.Para el president, "no hay un nuevo PP" y, en este punto, leyó una nota de prensa que todavía sigue colgada en la web del PPCV en la que Bonig subraya: "".Asimismo, en el texto, Bonig se muestra convencida de que "". A este respecto, Puig subrayó que ahora los valencianos "sabemos a dónde vamos y a dónde queremos ir".En su intervención, el jefe del Consell destacó que actualmente la Comunitat genera más trabajo que la media de España y hay 21.000 valencianos más trabajando que en el trimestre anterior, pero lamentó que las "malas noticias" sobre la corrupción y la presunta financiación ilegal que se está juzgando en la Audiencia Nacional "pone a la Comunitat"."Me da profunda indignación y tristeza", manifestó Puig, quien agradeció el trabajo realizado a las personas, diputados y periodistas que "fueron".Por su parte, Bonig afeó al presidente de la Generalitat su "nula gestión y su falta de trasparencia" y remarcó que lasson consecuencia de las "políticas y reformas del gobierno del PP" como también lo es la"Su Consell 'no fa res' (no hace nada) y la gente lo sabe", le espetó la presidenta del PPCV, quien instó a Puig a utilizar los 20.000 millones que tiene de presupuesto para poner en marcha medidas para los valencianos porque "".En este punto, insistió en su propuesta depara frenar el intrusismo y que se "castigue a los que no cumplen", así como la creación de un grado de formación profesional para la atención turística a personas que tienen relación directa con el turismo. "Son dos medidas para ganar en competitividad", defendió.A este respecto, Puig subrayó quey dijo que este Consell ya está trabajando en esta cuestión, al tiempo que recordó a Bonig que hablar del AVE a Castellón es "imprudente", tras el retraso de media hora que tuvo este servicio el día de su inauguración como consecuencia de una avería.Asimismo, Puig, defendió que su ejecutivo, lo que supone "un punto más que el último año de gobierno del PP en la Generalitat", zanjó.