Directo | JxCat estudia presentar una querella contra el Consejo de Ministros si se impugna la investidura de Puigdemont

info Libre

13.00.

12.45.

12.30.

11.40.

El Partit Demòcrata reclama la compareixença del ministre de l’Interior per les seves paraules sobre que “@KRLS no pugui entrar ni al maleter d’un cotxe”



Llegeix la nota de premsa, aquí ➡️ https://t.co/lusXRQG9OY pic.twitter.com/Ssh3MupKRd — Partit Demòcrata (@Pdemocratacat) 26 de enero de 2018

11.15.

10.20.

10.05.

9.55.

9.40.

Este viernes, el Gobierno estudia presentarante el Tribunal Constitucionaldel candidato a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont . El recurso fue rechazado este jueves por el Consejo de Estado, por considerar que "no es momento de hacerlo".Sigue enel minuto a minuto del camino hacia la sesión de investidura en Cataluña:El presidente del Parlament,después de la rueda de prensade este viernes. Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que la comparecencia de Torrent se desarrollará en el Parlament, aunque la hora exacta no se conocerá hasta que finalice la reunión del Gobierno en La Moncloa.Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania (), filial del grupo OHL, ha, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). También lo ha hecho formalmente la Sociedad General de Aguas de Barcelona (), que anunció la decisión el pasado 7 de octubre.El instructor de la causa contra el procés,, ha—personado como acusación popular en este procedimiento—, para que requiera al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) toda la información recabada en relación almanejados por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural parajudiciales y otros destinos relacionados con el proceso independentista.El PDeCAT quiere que elpara que dé cuenta del incremento de la seguridad en las fronteras, puertos, aeropuertos de Cataluña, así como en los alrededores del Parlament con el objetivo de que, según comentó Zoido, "Puigdemont no pueda entrar ni en el maletero de un coche" . El portavoz de Interior del PDeCAT en la Cámara Baja,, también ha registrado una batería de preguntas para saber qué tipo de operaciones está realizando la Policía y la Guardia Civil para evitar que Puigdemont sea presidente, y que detalle los gastos traslado, logística y operaciones de los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para tal fin.El juez del Tribunal Supremo, que instruye la causa del procés, ha contestado a la Fiscalía queque esta causa se dirija también contra el exjefe de los Mossos d'Esquadray contra, exsecretario general de Economía y número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras. Es decir, Llarena no rechaza investigar a Trapero y Jové, como pedía la Fiscalía, sino que pospone la decisión.El diputado de JxCat en el Parlamenthaa Puigdemont a la Presidencia:. "Dijimos que se trataba de restituir al presidente de la Generalitat y esto no va de un capricho personal, va de restaurar al presidente y a la institución", ha asegurado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press. Pujol ha tachado dela comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para anunciar que pedían dictamen al Consejo de Estado sobre el posible recurso a la candidatura del expresident.JxCat se plantea presentar una, que prevé recurrir este viernes la candidatura de Puigdemont. Según ha explicado este jueves en la Cadena Ser el exconseller y diputado: "Es un ejercicio de intimidación de primera magnitud". Rull ha reiterado que "no hay ningún candidato alternativo" al expresident, porque su investidura es "viable, legal y legítima".La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso,, ha calificado este viernes dede seguir adelante con la impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) de la candidatura de Puigdemont, y ha dicho que espera que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "rectifique". Montero ha dicho esperar que el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque ha afirmado que seguramente "seguirá en la estrategia de judicializar" el conflicto catalán "hasta el punto de hacer el ridículo".El Ejecutivo podrá este viernes decidir en Consejo de Ministros, después de que este jueves la Comisión del Consejo de Estado remitiese al Gobierno el informe que le ha solicitado sobre la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat, así como otras cuestiones sobre la investidura. Fuentes del órgano consultivo consultadas por Europa Press han explicado que el informe dio respuesta a las cuestiones planteadas por el Gobierno de acuerdo con lo que dicta la Constitución y la jurisprudencia y que, decisión que corresponderá al Ejecutivo, han aclarado.