El PSOE ve en el varapalo del Consejo de Estado un "revés" del Gobierno mientras Cs confía en el Ejecutivo

Rivera: "Confiamos en el Gobierno"

El PSOE coincide con el Gobierno en que Carles Puigdemont , huido de la justicia, no puede ser candidato a la investidura, pero considera que el "varapalo" que, su juicio, le ha dado el Consejo de Estado rechazando la presentación ahora de la impugnación sólo es responsabilidad del Ejecutivo., que es el que lleva la iniciativa", ha apuntado.En los pasillos del Congreso, la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles , ha subrayado que su partido ha dicho "clarísimamente" que Puigdemont, estando huido y eludiendo la acción de la justicia en España,Ahora bien, ha recalcado que es el Gobierno quien tendrá que valorar jurídicamente si, con ese informe contrario emitido por su órgano consultivo,para evitar la investidura del expresident, huido en Bruselas."Es una decisión jurídica que sólo le corresponde tomar al Gobierno y", ha insistido la dirigente socialista, incidiendo en quedestinadas a impedir que, jurídicamente y "de manera adecuada", Puigdemont sea presidente de Cataluña.Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha dicho este viernes queen sus decisiones para impedir la investidura a distancia de Puigdemont. No obstante ha indicado que la fórmula para impedirlo la decide el Ejecutivo y que"El Gobierno tiene la obligación y la facultad deun acto de esa naturaleza", ha declarado en rueda de prensa en Toledo, donde se ha reunido la Ejecutiva nacional de la formación naranja.Tras subrayar que en Cs siempre han sido "leales" al Gobierno, ha afirmado que lo apoyarán en la decisión que tome sobre esta cuestión. Sobre la decisión de recurrir al TC antes de que se produzca la investidura, aunque el Consejo de Estado ha dicho que no se puede hacer de forma preventiva, ha indicado:. Y si se equivoca, tendrá que dar explicaciones".