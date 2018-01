La exgerente del PP valenciano revela que recibía "paquetitos" de dinero que luego ingresaba en el banco

Enfado con Rambla

La exgerente del PP de la Comunidad Valencianaha asegurado este jueves que en el PP de la Comunidad Valencianay que tampoco tenía constancia de que se funcionase de forma irregular., ha añadido.Así lo ha dicho durante el juicio por la presunta financiación ilegal de los conservadores valencianos que se está celebrando en la Audiencia Nacional , en el que está acusada y se enfrenta apor tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.Ibáñez, que ha recalcado que ella no participó ni en las campañas electorales municipales de 2007 ni en las generales de 2008, ha afirmado al titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia queen unos sobres —a los que se ha referido como "paquetitos"— y que después ingresaba ese dinero en una cuenta bancaria. La exgerente ha detallado que estos "paquetitos" se los entregaba el vicepresidente del Gobierno valenciano,. Ha continuado explicando que esto entra dentro de la legalidad porque la ley contempla que las formaciones políticas pueden recibir donaciones."Ayer se hablaba de que hubo una reunión entre (Ricardo) Costa , (Adela) Pedrosa y yo cuando ellos son nombrados cargos orgánicos del partido, en la que, pero el legal, el que recogía la ley", ha contado. En este encuentro, les explicó que, entre otras formas, el "partido recibe una serie de donativos que pueden ser nominativos o anónimos queHa concretado que si el donativo supera este importe, se debe consignar con un nombre y el Documento Nacional de Identificación (DNI) de la persona en cuestión. En este sentido, ha apostillado que en cumplimiento con lo que la ley exige, y el Tribunal de Cuentas "repetía reiteradamente",Cristina Ibáñez ha enfatizado que se enfadó cuando escuchó al exvicepresidente del Gobierno valencianodecir durante su declaración que las "cosas se hicieron tan mal" por hacer ingresos diferenciados., ha zanjado."El sistema que se ha intentado explicar de, no he podido explicar algo que no existía, ni yo conocía. Si alguien lo montó no fui yo", ha recalcado. De hecho, ha precisado que "jamás" el Tribunal de Cuentas, ni nadie le ha pedido una "aclaración".La fiscalle ha preguntado si en el ingreso de estas donaciones existía un fraccionamiento, lo que la exgerente valenciana ha descartado. En relación a esto ha indicado que los distintos ingresos en un mismo día hacen referencia a una cuestión funcional porquey que cuando iba hacía "varios".Por otro lado, en relación a los actos que la empresa vinculada con la trama Gürtel Orange Market realizó para el PP regional en las campañas municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, Ibáñez ha aseverado que lasHa subrayado que, antes de proceder a su abono, pedía la autorización al exsecretario general del partido valenciano. "Yo no asistía a los eventos,, me decía que era correcta y la pagaba", ha dicho."Yo me dedicaba a, a ver los gastos fijos que teníamos todos los meses, si teníamos suficiente saldo para pagar los gastos, las deudas. No tenía capacidad en los presupuestos, ni para elaborar ningún plan contable", ha señalado.Asimismo, ha indicado que nadie le informó de que se había. Es más, nunca relacionó a otra mercantil del cabecilla de la red corrupta con la que trabajó también el PP valenciano Special Events con Orange Market. "Pensé que se había cambiado de prensa", ha apuntado.