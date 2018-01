Rescatado muy grave un anciano desnutrido tras diez días sin poder levantarse de su cama en Jerez

Agentes de Policía Nacional y Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) han rescatado de su domicilio a uny deshidratación que llevaba, según su propio relato, cerca detendido en la cama.Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, sobre las 18.57 horas del pasado martes la sala operativa del 091 recibía la llamada de varias personas que relataban que llevaban mas deen el patio de vecinos.Uno de ellos, funcionario de la Policía Nacional, se interesó por lo que ocurría y trató de establecer contacto con el vecino de nacionalidad alemana acertando a escuchar unos apagados, extremo que manifestó con a los agentes de servicio que se personaron en el lugar, aunque estos no pudieron comprobarlo porque el varón ya no emitía ningún sonido.Los policías lograron alcanzar la altura de una de las ventanas de la casa ubicada en un segundo piso y ver el interior del salón donde no se observaba a su ocupante, comprobando que lasy el aparato de la calefacción funcionaba a todo rendimiento.Ante los indicios y testimonios recabados y la seguridad del agente fuera de servicio de que había oído débiles lamentos, los policías optaron poral interior de la casa y lo lograron a través del acceso principal gracias a que el afectado sólo había cerrado la puerta con el pestillo del resbalón.Cuando los agentes entraron en la casa se encontraron el interior en estado de abandono, sucio y desordenado, localizando al afectado en el único dormitorio con avanzados síntomas de deshidratación e inanición, rodeado de heces y orines, logrando articular y hacer entender a los agentes que llevaba mas de diez días sin poder moverse, soloy un bote de mermelada que podía alcanzar en la mesilla contigua.De inmediato, los agentes ofrecieron los primeros auxilios al afectado hasta la llegada de los servicios sanitarios de emergencia del 061 que estabilizaron al anciano, valorando que el afectadosu rescate debido al extremo estado de salud que presentaba, y fue trasladado en estado grave hasta el Hospital del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Jerez donde ha quedado ingresado.La intervención ha sido realizada por agentes del(radio patrullas), del servicio de motocicletas (Omegas) de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez junto a agentes de la Policía Local de Jerez (Cádiz).