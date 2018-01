La Audiencia Nacional autoriza la excarcelación del expresidente de la CEOE Díaz Ferrán

Las condenas de Díaz Ferrán

La Audiencia Nacionaldel expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán , que próximamenteen la que se encuentra desde su detención en diciembre de 2012 en el marco de la operación Crucero, informaron fuentes jurídicas a Europa Press.El titular del Juzgado Central de Vigilancia Penintenciaria, José Luis Castro, concedió el segundo grado –un régimen de semilibertad– al que fuera presidente de la patronal española por haber cumplido ya una. Díaz Ferrán está condenado a más de ocho años de prisión por varias causas judiciales, entre ellas el conocido caso Marsans.El juez también tuvo en cuenta a la hora de flexibilizar el internamiento su–con 17 hojas meritorias, apuntan las mismas fuentes– durante los más de cinco años que estuvo encarcelado, así como su disposición a colaborar, una vez que salga de prisión, con una ONG.Eso sí, el jueza Díaz Ferrán mediante una pulsera telemática, lo que permitirá no tener que volver a la cárcel todos los días. El expresidente de la CEOE, de 75 años y que padece varias enfermedades, disfrutó de varios permisos penitenciarios y estuvo estudiando Económicas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).Además, en febrero de 2016 el propio Díaz Ferrán mandó una carta a la Audiencia Nacional en la quepor su actuación.Gerardo Díaz Ferrán fue condenado el 7 de julio de 2015 por la Audiencia Nacional a cinco años y medio de prisión, que él mismo aceptó al reconocer los hechos, por el. Además, se le impuso lay se le ordenó indemnizar de forma solidaria con 450.000 euros a Meliá Hotels International, Viajes Iberojet, AC Hoteles y Pullmantur por los prejuicios causados.No obstante, por el, se le impuso la condena de un año y diez meses de prisión; mientras que la responsabilidad civil fueque tiene.En junio del pasado año el Tribunal Supremo confirmó esta condena por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.Díaz Ferrán fue también condenado a una pena de dos años y dos meses de prisión en una sentencia dictada en diciembre de 2013 por el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia pordel Impuesto de Sociedades de 2001 derivado de la operación de compra de la aerolínea de bandera argentina por parte de Air Comet y Viajes Marsans.Por otro lado, la Audiencia Nacional también impuso una pena de dos añosde prisión por elcon la tarjeta black de Caja Madrid y Bankia, una pena que no se puede acumular a las anteriores ya que la sentencia aún no ha sido declarada firme por el Tribunal Supremo.