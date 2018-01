El Congreso lleva gastados más de dos millones de euros en viajes internacionales en año y medio de legislatura

Cuatro por encima de los 100.000 euros

Los viajes más caros, de delegaciones numerosas

Primera legislatura sin dieta fija

El Congresoque los diputados han realizado en el primer año y medio de la XII Legislatura para participar en distintas citas institucionales, según los datos de la Cámara Baja recopilados por Europa Press.Esta cantidad, pero no las dietas que se pagaron a los parlamentarios (tanto diputados como senadores) que participaron en los mismos.La Cámara Baja se constituyó el 19 de julio de 2016 y el primer viaje de la presente legislatura se organizó una semana después. Desde esa fecha y hasta que finalizó 2016, es decir, en sus primeros seis meses,En 2017, el Congreso, que han supuesto un coste global de 1,82 millones. Sólo dos de estos desplazamientos no tuvieron coste alguno.El viaje más caro de los facturados desde el inicio de la legislatura lo ha realizado la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que, un viaje que supuso un coste de 111.108,08 euros.Tambiénpara acudir a distintas partes del plenario la citada asamblea parlamentaria que tuvieron lugar en octubre de 2016 (100.627,33 euros), enero de 2017 (107.006,70 euros) y el pasado mes de abril (105.921,74 euros).Los viajes para acudir al Plenario de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aunque casi todos tienen como destino Bruselas o Estrasburgo, suelen ser los de mayor presupuesto ya quePor su parte, la delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) protagonizó. El viaje fue a Estambul, entre los días 18 y 21 de noviembre de 2016, y ascendió a 89.619,16 euros.Entre los destinos más lejanos a los que han viajado los parlamentarios figura Shanghai-Pekin (China), Seúl (República de Corea) Moscú y San Pertersburgo (Rusia), Dacca (Blangadés), Amman (Jordania), Kuwait, Bakú (Azerbaiyán), Astana (Kazajistán), Bishkek (Kirguistán), Minsk (Bielorrusia) y Luanda (Angola).También aparecen en este listado varios viajes a Estados Unidos (cinco a Nueva York, uno a Washington y otro a Filadelfia), dos a Ottawa (Canadá), uno a Quito (Ecuador) y Buenos Aires (Argentina) y otro a Puerto Vallarta (México).En esta legislatura, la Mesa del Congreso que preside Ana Pastory sustituirlas por un sistema de abono de gastos debidamente justificados.Antes los diputados recibíanpor un viaje oficial "expresamente autorizado" por la Mesa. La Cámara decidió eliminar esa indemnización diaria y, en su lugar, los diputados deben pasar factura de los gastos que hagan en su viaje para que, una vez justificados, el Congreso se haga cargo de ellos. Esta medida, en cambio, no se adoptó en el Senado, que mantiene la dieta diaria.