Cs cree que el TC corrige al Gobierno, JxCat asegura que pretende "no molestar" y para el PP refuerza su tesis

Quien no asista al pleno de investidura para huir de su responsabilidad penal ante la justicia no puede ser presidente, es de sentido común. https://t.co/Oo689KSTFo — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 27 de enero de 2018

JxCat: una resolución para "no molestar" al Gobierno

Fins i tot el TC ha rebutjat el frau de llei que pretenia la Moncloa. Més d'un hauria de pensar a rectificar i fer política d'una vegada. I si no n'és capaç, de plegar i deixar pas. — Carles Puigdemont (@KRLS) 27 de enero de 2018

La decisión es "clarificadora" para el PSC

Reforzar la tesis del Gobierno

Todos los demócratas tenemos la obligación de respetar las decisiones de los Tribunales. El Gobierno de España seguirá cumpliendo, además, su deber de defender la Ley y los derechos de los catalanes y del conjunto de los españoles. MR https://t.co/gxafFnjonI — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de enero de 2018

Este sábado, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó por unanimidad, tras casi seis horas de reunión, la suspensión de la sesión de la Cámara catalana del próximo martes en el caso de que la investidura, Carles Puigdemont. Además, Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención en España por rebelión, sedición y malversación, debeLos principales partidos políticos han valorado esta decisión del Alto Tribunal.considera que esta resolución "reconduce" la acción del Gobierno y estáque el recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo.considera que está hecha para, mientras que ella calificó de "clarificadora" y elcree quepara "impedir la investidura de un fugado" de la Justicia."Creemos que la resolución del TC, reconduciendo la acción del Gobierno, está más ajustada a derecho", señalaron fuentes de Cs a Europa Press. Además, realizaron "una valoración positiva" de esta decisión del Tribunal. El presidente de Cs, Albert Rivera , afirmó que es "de sentido común" que alguien que huye "de su responsabilidad penal ante la Justicia"Asimismo, en declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press, la portavoz nacional y líder del partido naranja en Cataluña, Inés Arrimadas , expresó su deseo de que el Gobierno evite que Puigdemont pueda "presentarse tranquilamente en el Parlament" y de "que no pase lo que pasó el 1-O". Arrimadas afirmó queen "todo lo que esté dentro de la ley para acabar con este show de Puigdemont", pero advirtió de que si toma las decisiones solo, "también tendrá que asumir las responsabilidades solo".El diputado de JxCat en el Parlament Eduard Pujol criticó este domingo que la resolución del TC está. En declaraciones a los medios ante el Parlament, alertó de que la decisión del TC "es mantener la libertad condicional, preventiva y vigilada de la democracia", y que, a su juicio,de la Cámara."Ante la opción de defender los derechos de los diputados han optado por hacer puntas de cojín, un vestido a medida para no molestar más de la cuenta al Gobierno español", recriminó.Pujol defendió que esta resolución es unay pidió a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría , quecomo un "acto de coherencia".También expresó que en Cataluña deben decidir los catalanes y quepor muy constitucional que sea". Por eso, aseguró que el martes se celebrará el pleno de investidura en el Parlament y que los diputados de JxCat asistirán a la Cámara.Por su parte, Puigdemont dijo que "hasta el TC ha rechazado elque pretendía la Moncloa" en un mensaje en Twitter.Por otro lado, el diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà , avisó de que,, tendrán que "sacrificar" a Carles Puigdemont . El portavoz de ERC,, reiteró que Puigdemont es el único candidato que apoya su formación y que la entrevista de Tardà se realizó días antes de saber que el Gobierno llevaría el pleno de investidura al TC y que el diputado se refería a que "nadie está por encima de la República".El secretario de organización del PSC, Salvador Illa , afirmó este domingo quey pidió que se invista a un presidente de la Generalitat que pueda tener plenitud de capacidades.En declaraciones a los medios, sostuvo que el TC ha avalado que los cargos de responsabilidad deben estar ocupados porDijo que Cataluña necesita un Govern que respete la legalidad y que sea capaz de, por lo que señaló que "a todos los convendría acatar la resolución del TC". En este sentido, Illa consideró que la resolución aclara los términos en los que se debe producir la investidura y que demuestra que el poder político y el judicial son independientes: "Esta resolución del TC ha dejado claro que no está supeditado a los criterios del Gobierno y que ha actuado con unanimidad en defensa de la legalidad"."El Gobiernoy todo aquello que sea tendente a asegurar la legalidad y al respeto al Estatut de autonomía tiene el respeto de los socialistas catalanes", indicó.También afirmó que"porque no es una persona que pueda ejercer las responsabilidades para las que se propone con plenitud de funciones". Sotuvo que Puigdemont está en su derecho de pedir una petición judicial para asistir al Parlament y que respetarán la decisión del juez, y descartó pronunciarse sobre que Pujol haya pedido la dimisión Sáenz de Santamaría.El PP considera que la decisión de TCde la justicia que, a su juicio, supondría una "burla" al Parlament de Cataluña y a las fuerzas políticas en él representadas. Además, cree que el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent , debeconvocado el día 30 con la propuesta de investir a Puigdemont.En un comunicado recogido por Europa Press, el PP subrayó que Puigdemont tiene que "respetar la Constitución y la legalidad como todos y cada uno de los españoles y como se merecen los catalanes". "El PP felicita al Gobierno por su perseverancia en defensa de la dignidad de las instituciones y porque hubiera sido una afrenta a nuestra democracia", añadió.Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que "todos los demócratas" tienen la "obligación de respetar las decisiones de los tribunales", en un mensaje dirigido a Torrent.