Puigdemont se inclina por no pedir permiso al TS y sopesa asistir a la investidura, según su abogado

Considera "nula" la resolución del TC

El abogado del candidato de JxCat a presidir la Generalitat,, ha explicado este lunes sobre la petición de autorización al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para poder estar presente en el pleno de investidura en el Parlament, tal como pide el Tribunal Constitucional (TC):En una entrevista de Rac 1 recogida por Europa Press, Cuevillas ha explicado que lo plantearon el sábado después de recibir la resolución del Constitucional, pero que posteriormente"No lo descartamos del todo, pero cada vez vemos más lejos esta posibilidad porque no queremos aceptar que la investidura del presidente de la Generalitat pueda estarprevia, es un escándalo, contrario a los más elementales principios del estado de derecho", ha declarado."¿Dónde se ha visto que para el ejercicio de un derecho fundamental, una persona que, por muy imputada que esté, tiene toda la, se haya de someter a autorización judicial?", ha valorado.Sobre si descarta que se presente a la investidura de este martes en el Parlament, ha afirmado que no lo ha descartado nunca, si bien ha considera quey dibuja un escenario diferente"."Él hará lo que considere más conveniente para la causa que defiende. Si considera que es más conveniente quedarse fuera para mantener un relato se quedará fuera. Pero si él considera que puede ser más conveniente, para hacer petar la cafetera a presión,y encarcelar tiene la garantía para hacerlo", ha argumentado.Sobre si recurrirán la decisión del TC de poner condiciones a la investidura, Cuevillas ha dicho: "Supongo que sí, hoy lo acabaremos de decidir. Ciertamente es muy complicado.. Es desde el punto de vista jurídico una monstruosidad".Ha explicado que, y si bien tienen los argumentos que cuestionan la resolución, ha puntualizado que todavía no saben si acudirán al Tribunal Supremo, al Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos."La resolución del TC, pero formalmente está vigente, y, no tiene atribuciones para interpretar preventivamente el reglamento del Parlament, le corresponde a los órganos internos del Parlament", ha opinado.Ha indicado que dicha resolucióny declaró nulas cosas que no se han producido, y ha considerado que toda la causa es absolutamente irregular y no hay por donde coger los delitos de rebelión y sedición: "Todo es una barbaridad"."Jurídicamente no tenemos otra opción que seguir denunciando los flagrantes incumplimientos del ordenamiento jurídico, primero, ha indicado el abogado, que ha asegurado que toda su acción jurídica se hace mirando al Tribunal de Estrasburgo.