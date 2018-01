"Fabulación" para tranquilizar a Rodríguez Sobrino

El presidente de la empresa editora de La Razón,, negó este lunes ante el juez haber avisado de que una "magistrada amiga de la casa" le advirtió de que, informaron fuentes jurídicas a Europa Press.El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, citó este lunes a Casals y al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, principal investigado en la causa, para realizar un. Ambos comparecieron en calidad de testigos.En una conversación intervenida por la Guardia Civil durante la investigación sobre el presunto desfalco del Canal Isabel II, se puede escuchar cómo Ignacio González le contaba al expresidente valenciano Eduardo Zaplana que el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez SobrinoFuentes jurídicas apuntaron que, por lo que no pudo facilitar el nombre de esa jueza, aunque el magistrado instructor se lo haya pedido. Asimismo, precisó quepara intentar tranquilizar a Rodríguez Sobrino, ya que se encontraba nervioso por las informaciones que publicaron algunos medios de comunicación sobre las supuestas irregularidades de Inassa.De hecho, las mismas fuentes apuntaron que González aclaró que a él le pareció entender que, pero no pudo confirmarlo. En este cara a cara, que duró 20 minutos, no intervino la Fiscalía.El pasado mes de mayo, el juez de Plaza Castilla admitió la denuncia presentada por el partido Contrapoder para investigar quién es la jueza que podría haber incurrido en un presunto delito de revelación de secretos. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción se mostró favorable que se inhibiera a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Lezo.El juez García de Dios rechazó abandonar la causa, mientras que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió