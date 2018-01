Inés Arrimadas rechaza parte de las reivindicaciones de la huelga feminista pero admite no habérselas leído

La líder de Ciudadanos en Cataluña,, no ha sido quien de expresar una opinión clara respecto a la huelga feminista que se está tejiendo de cara al próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La política catalana ha sido preguntada este sábado, en el programa La Sexta Noche, por su apoyo a la movilización y aunque ha señalado estar, ha admitido que no se las ha leído.A la cuestión "¿va usted a apoyar la huelga feminista del 8 de marzo?", Inés Arrimadas respondió que su partido, en primer lugar, va a ver "cuáles son todas las reivindicaciones", porque "hay algunas" que no comparten. La periodista que la interpeló, María Llapart, detalló que cuestiones como la brecha salarial, el acoso sexual o la desigualdad de género son las que se encuentran sobre la mesa. "Hay algunas que no son tan claras", aseguró Arrimadas, quien sin embargo añadió: "No lo he leído, pero creo que dentro hay reivindicaciones contra, creo,, me parece, pero lo quiero mirar".El objetivo de la huelga consiste en visibilizar y cuestionar el papel de las mujeres encentrales de la organización social: la esfera laboral, la estudiantil, el consumo y el trabajo de cuidados y reproductivo. Los sindicatos UGT y CCOO han convocado paros parciales por la mañana y por la tarde, mientras que la CNT ha optado por convocar una huelga general.