Rufián asegura que "habrá investidura como se pueda" y advierte de que "nadie es imprescindible"

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso,, ha reiterado queen el proceso independentista, si bien ha defendido la candidatura del expresident de la Generalitat,, y ha asegurado que este martes "habrá investidura, como se pueda y el Estado permita ".Así se ha pronunciado en una entrevista en RNE , recogida por Europa Press, tras ser preguntado por las declaraciones del portavoz en el Congreso,, en las que aseguró este domingo que los independentistas tendrían que "sacrificar" a Puigdemont si era necesario para poder formar un Gobierno en la comunidad autónoma. "Dijo algo muy obvio; que no hay nadie imprescindible, que", ha recalcado Rufián.Por otro lado, ha asegurado que tiene plenade investidura convocado por el presidente del Parlamento catalán, para este martes , a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) haya acordado suspender la sesión en el caso de que no esté presente el candidato de JxCat tras el recurso preventivo presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la investidura de Puigdemont.Rufián, que ha hecho hincapié en que el candidato a la presidencia de la Generalitat es Carles Puigdemont y ha apuntado que Torrent está "tremendamente convencido de lo que dice y lo que hace", cree que el juez del Tribunal Supremo (TS)en el Pleno de investidura.Además, ha tachado de "perverso" que se diga que los independentistas van "dejar caer" al líder de Junts per Catalunya: ", política y mediática que hace ver que es el malo", ha apostillado.