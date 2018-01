ERC y JxCat se enzarzan en una disputa sobre si Torrent telefoneó o no a Puigdemont antes de comparecer

El grup Parlamentari té 34 diputats i diputades entre els quals hi ha un president (empresonat), 1 portaveu i 5 portaveus adjunts. En l’era d les tecnologies, la comunicació és molt fàcil quan hi ha voluntat i tot queda registrat. #ElMeuVotEsInviolable #JuntsxCat https://t.co/6VApIYWV2W — Aurora Madaula #JuntsperCatalunya (@Aurora_Madaula) 30 de enero de 2018

Valoran que siga siendo candidato

El presidente del Parlament,, haeste martes al candidato a presidir la Generalitat,, antes de anunciar que aplazaba el pleno de investidura, aunque, según han informado respectivamente fuentes de Presidencia de la cámara y de JxCat a Europa Press.Fuentes de la candidatura han explicado a Europa Press quetelefónicas, después de que Torrent haya anunciado el aplazamiento del pleno hasta garantizar que el debate se puede realizar "con garantías y sin injerencias" del Estado.Por su parte, fuentes del entorno del presidente de la cámara han dicho que Roger Torrent ha estadoa Puigdemont antes de comparecer, pero que no ha podido localizarle.Desde el grupo de JxCat aseguran a Europa Press que, si Roger Torrent quería hablar o comunicarse con Puigdemont, tiene, pero que no lo ha hecho, y al candidato no le constan llamadas ni mensajes., han subrayado también desde el grupo de JxCat, expresando así su malestar por la situación. En este sentido, la diputada de JuntsxCat Aurora Madaula ha afirmado que "en la era de las tecnologías, la comunicación es muy fácil cuando hay voluntad y todo queda registrado".Pese a todo, JxCat valora que el presidente del Parlament se comprometa públicamente a no presentar ni proponer aalternativo a PuigdemontEn su comparecencia, Torrent ha dicho que propuso a Puigdemont como candidato el 22 de enero tras escuchar a todos los grupos y constatar que era elpara ser investido: "No fue una decisión aleatoria ni personal y no propondré a ningún otro candidato".Por eso, ha pedido a los servicios jurídicos del Parlament que se presentenque prohíbe una investidura a distancia y sin autorización judicial.También ha avisado de que irá ", el resto de diputados y los ciudadanos" porque, según ha avisado, la democracia no puede suspenderse ni violentarse.