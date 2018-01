Rajoy se retracta de sus palabras sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres

Varapalo del Consejo de Estado

Corrupción

"No nos metamos en eso, demos pasos en la misma dirección que son como se resuelven mejor los problema y España es de los países de europa que mejor están haciendo las cosas", así respondió Mariano Rajoy hace una semana, en una entrevista concedida a Onda Cero , preguntado sobre la equiparación de salarios entre hombres y mujeres en la empresa privada. Sus palabras fueron interpretadas comoincluso dentro de las filas conservadoras.Según dijo el presidente del Gobierno, las empresas españolas han dado pasos "en la buena dirección" para reducir la desigualdad de salarios, que "ha bajado cuatro puntos desde el año 2012" lo que ha permitido a España "estar mejor que la media europea".Este martes, preguntado al respecto en una entrevista concedida a Los Desayunos de TVE, insistió en que no mantiene estas declaraciones. En que se retracta. "Me he retractado, ni poco ni mucho, me he retractado y si me han entendido mal o me he expresado mal no tengo ningún problema en retractarme", recalcó., señaló. "Cualquier esfuerzo que hagamos en esa dirección es necesario. Estamos caminando en esa dirección", añadió. Minutos después, el debate volvería al mismo tema y señalaría que tomará "cualquier medida que sirva para hacer justicia en este asunto".No obstante, sostuvo que la legislación actualen este sentido, a la responsabilidad de los empresarios.Sobre el paropor los sindicatos, Rajoy sostuvo lo siguiente: "Pueden convocar una huelga y nosotros seguiremos trabajando para que esa discriminación sea cada vez menor".dice tener la conciencia "muy tranquila" después de que el Gobierno plantease un recurso ante elpara impedir la investidura desin el aval del Consejo de Estado. Y que volvería a actual igual.Cuando Rajoy pronunciaba estas palabras estábamos ante un día clave para el futuro de Cataluña, con una sesión de investidura convocada para las 15.00 horas. El presidente del Gobierno aseguró que le gustaría que el Parlament "acatase" laprohibiendo la investidura del expresidente, bien desde la distancia o bien vía telemática, a distancia y advirtió al presidente del Parlament,, que tiene que serde las responsabilidades" en que puede incurrir si "se salta" la resolución del TC.Poco después, Torrent anunciaba el aplazamiento del pleno."El presidente del Parlament incurrirá en responsabilidades por incumplir una resolución de los tribunales y todos aquellos que apoyan su decisión. Espero y deseo que eso no sea así porque en Cataluña, sostuvo Rajoy.En materia de corrupción, Rajoy señaló que no da por amortizados electoralmente este tipo de escándalos. Circunscribió las revelaciones de los acusados en los últimos días en el marco de sus respectivas estrategias de defensa. Y recordó que el PP, como partido de Gobierno, ha tomado medidas al respecto."¿Se ve declarando como testigo?", fue preguntado. El presidente señaló que Juan Costa, ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, no lo ha pedido. Pero que "siempre" estará a lo que digan los tribunales.