Iglesias ve "vergonzoso" que el rey haga un regalo "de 50.000 euros a una niña" mientras la gente no llega a fin de mes

"Es de mal gusto"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha denunciado este miércoles que es "vergonzoso" eque el rey le haya hecho un regalo "de 50.000 euros, en forma de Toisón de Oro", a la Princesa de Asturias, "una niña de 12 años", mientras "hay gente en España que no llega a fin de mes", y que además "haya algunos que tengan que lamer las pisadas del monarca" por este gesto., ha sentenciado Iglesias en declaraciones a los medios en el patio del Congreso recogidas por Europa Press, al ser preguntado por el 50 cumpleaños de Felipe VI y la ceremonia con la que el rey quiso celebrar su aniversario, entregando un Toisón de Oro a su hija Leonor, la heredera de la Corona.A su juicio, "es de mal gusto que en un país en el que millones de ciudadanos están en situación de pobreza energética" y conde la Unión Europea, "haya algunos que tengan que lamer las pisadas del monarca, hincar la rodilla y felicitarle el cumpleaños por regalar un Toisón de oro de 50.000 euros a una niña de 12 años"."Eso esy de una democracia del siglo XXI. Nos parece una tomadura de pelo. Hay gente que en España no llega a fin de mes, que es víctima de desahucios. No está la cosa como para comprar toisones de oro de 50.000 euros", ha insistido.