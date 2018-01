Puigdemont a Comín en un mensaje: "Esto se ha terminado, los nuestros nos han sacrificado"

Reacciones

El expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont asegura en una serie de mensajes de móvil que. "Esto se ha terminado", dice en referencia al procés, para añadir:Según ha informado El programa de Ana Rosa de Telecinco , esa serie de mensajes a través de la plataforma Signal se, exconseller de Sanidad, que como el propio Puigdemont se encuentra huido en Bélgica. Puigdemont envió los mensajes después que el presidente del Parlament,, anunciara que aplazaba el pleno de investidura hasta poder garantizar la "inmunidad" del candidato de JxCat."El plan de Moncloa triunfa, sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel", escribe Puigdemont. El expresident sostiene que los suyos le han "sacrificado", en alusión a las declaraciones del diputado de ERC, Joan Tardà, este domingo Los mensajes fueron captados por los periodistas de Telecinco, quemóvil de Comín: "Volvemos a vivir los".​ "Supongo que. Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo) pero yo ya estoy sacrificado", escribe Puigdemont.El expresident redunda en la idea de que su periodo político ha terminado: ", pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores, mentiras que he aguantado por un objetivo común. Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa política".El líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol , se ha hecho eco de la noticia: "Por primera vez en mucho tiempo Carles: 'Esto ha terminado', 'El plan de Moncloa triunfa'". Albiol ha exigido a los independentistas que lo "asuman lo antes posible y volvamos a la normalidad en el menor tiempo posible".