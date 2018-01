Rechazada la reprobación por el Ayuntamiento de Madrid a la delegada del Gobierno al equivocarse Carmena al votar

La reprobación de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa , no ha salido adelante en el Pleno de del Ayuntamiento de Madrid por la, en segunda vuelta. La propia alcaldesa ha reconocido en un punto posterior del Pleno que(de votación) pero por alguna razón, es el único motivo. Con el sistema de votación electrónica puede haber errores", ha explicado la regidora.En una primera votación, con voto individual a petición del PP, elpor la ausencia del delegado de Desarrollo Urbano Sostenible,, de baja de paternidad. La alcaldesa ha votado entonces "sí" a la reprobación.El reglamento obliga a una, situación que desempata la presidencia del pleno, esto es, la alcaldesa. En esta ocasión la regidora no ha votado, por lo que, los votos de PP y Cs han conseguido rechazar la proposición presentada por el PSOE y transaccionada por Ahora Madrid por el "comportamiento partidista y discriminatorio" de Dancausa.El secretario general de CCOO en el Ayuntamiento de Madrid,, ha reconocido a Europa Press que se ha tratado de un error de la alcaldesa y que agradecen el apoyo de PSOE y Ahora Madrid contra elEl concejal socialistaha llevado a Cibeles lascontra el acuerdo de recuperación de las 35 horas, el de condiciones de trabajo y retribución de los bomberos, la compensación por el no adelanto del horario en temporada estival en las instalaciones deportivas, la clasificación del personal laboral (afecta a 4.200 personas) o sobre los fondos de negociación colectiva.Todo ello unido a los cuatro recursos presentados por Delegación contra las modificaciones de crédito en relación al Plan Económico-Financiero (PEF), que afectó a uny por los que, tras el levantamiento de las medidas cautelares, se han perdido 69 millones, ha indicado.La portavoz de Ahora Madrid,, ha explicado que lo que ha tratado de hacer el Gobierno municipal desde el primer momento es tratar de devolver los derechos mermados por el PP, frustradas por la "hiperactividad" de Delegación., ha ironizado.