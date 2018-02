El Ayuntamiento de Zaragoza retira la simbología franquista del Puente de Santiago

Recuperación de la memoria histórica de la ciudad

El zaragozano Puente de Santiago ya. En la mañana de este jueves se ha procedido a la colocación de los dos nuevos escudos de España y Navarra, con los emblemas actuales, que sustituirán desde ahora a los dos escudos que el Consistorio retiró el pasado mes de diciembre, uno con la leyenda “Una, grande, libre”, el Águila de San Juán, el yugo y las flechas; y el otro correspondiente al escudo de Navarra con la Cruz Laureada de San Fernando, con la que Franco condecoró en 1937 a la entonces provincia por sus “gestas heroicas” durante la guerra civil.La acción, en la que han participado el alcalde de Zaragoza,, junto a la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra,, culmina la iniciativa que el Consistorio inició el pasado julio, cuando anunció que había iniciado los trámites para la retirada y sustitución de los emblemas franquistas ubicados en el puente con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica . La solicitud fue enviada entonces a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza, que dio luz verde a la retirada.El alcalde zaragozano se mostró este jueves satisfecho y destacó el cambio de emblemas “en un entorno que estáy por el que pasan miles de personas cada día”. Los escudos del Puente de Santiago se encuentran en el entorno del Puente de Piedra y Pretil de San Lázaro y de La Muralla Romana y su Torreón de la Zuda, declarados BIC.La consejera navarra había solicitado a Santisteve la retirada del escudo de Navarra con la Cruz Laureada al ser considerada “un símbolo que legitima”, “unas ideas que la sociedad navarra de hoy no comparte”, informó el Ayuntamiento. El Parlamento de Navarra aprobó en 1981 la retirada de la Laureada del escudo, pero la comunidad foral no renunció a la condecoración hasta 2012.Este jueves, Ollo se mostró agradecida al Ayuntamiento de Zaragoza por su colaboración en “la". En el descubrimiento de los nuevos emblemas también estuvieron presentes el consejero de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, y representantes de las asociaciones memorialistas de Aragón.Técnicos de Patrimonio iniciaron, a primera hora de la mañana, los trabajos de reposición de los nuevos escudos, dos fundiciones en bronce, que han sido realizados por Frank Norton, que, como ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado, ha restaurado otras piezas artísticas localizadas en las calles de la ciudad, como el monumento en la Plaza de José Sinués y Urbiola o la Fuente del Buen Pastor Los escudos con simbología franquista han sidoy formarán parte del catálogo de vestigios relacionados con la guerra civil y la dictadura, junto a bustos y cuadros del dictador Francisco Franco y placas de viviendas con yugo y flechas, informó el Ayuntamiento.La retirada de símbolos franquistas en el Puente de Santiago no es la única acción que el Ayuntamiento de Zaragoza ha emprendido para impulsar la recuperación de la memoria histórica de la ciudad. El pasado mes de diciembre, el Consistorio anunció un p, además de su intención de recuperar testimonios orales, eliminar de la vía pública elementos o símbolos representativos de la causa franquista y lograr el reconocimiento y reparación de quienes fueron perseguidos y represaliados.El Ayuntamiento comunicó que el conjunto de estas iniciativas se iba a desarrollarcon la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, la Fundación Bernardo Aladrén o la Universidad de Zaragoza.