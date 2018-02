Directo | Junqueras plantea combinar una Presidencia de la Generalitat simbólica con otra efectiva

info Libre

Un día después de que trascendieran los mensajes telefónicos en los que el expresidentconfesara que "esto se ha acabado" , el independentismo se halla en estado de shock.Sigue entodo lo que ocurre este jueves en Cataluña:El coronel de la Guardia Civil, que fue responsable del operativo policial que operó durante el reférendum del 1-O, ha manifestado este jueves durante su comparecencia como testigo ante el juez Llarena que durante la reunión que mantuvo con el exconseller de Interior Joaquim Forn le advirtió de que la forma más sencilla deEn un encuentro que el testigo ha calificado de, Forn le habría planteado, según las mismas fuentes, que la postura de la Generalitat era que la convivencia se tenía que preservar y que la ley se tenía que aplicar con criterios deen el caso de que las fuerzas del orden actuaran.La Guardia Civil estáesta semana adel Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información () de la Generalitat de Cataluña y de la Consejería de Exteriores, que dirigía Raül Romeva, en el marco de las investigaciones para esclarecer la organización del referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre. Los empleados prestarán declaración en calidad de testigos. Este miércoles lo hicieron ya tres personas y a lo largo del día de este jueves y del viernes lo harán el resto, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.El líder de ERC, Oriol Junqueras; el líder del PDeCAT en el Parlament, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han llevado este jueves su situación de encarcelamiento alpara reivindicar su liberación. Lo ha anunciado en rueda de prensa desde Londres el abogado británico especialista en derecho internacional y derechos humanos, que considera que estas detenciones vulneran derechos fundamentales y espera que la ONU "tome todas las medidas necesarias para presionar el Estado español para que estas personas no estén detenidas".El vicepresidente de la ANC,, ha dicho este jueves que la prioridad es que el Parlament elija a Carles Puigdemont (JxCat) presidente de la Generalitat para "restablecer la realidad previa al golpe de Estado tras la aplicación del artículo 155". En alusión a los incidentes del martes entre manifestantes y Mossos en torno al Parlament, ha manifestado que, cuando se movilizan, "hay que tener muy claros los objetivos y quién es el contrincante", y que, en este sentido, es posible que la movilización del 30 de enerode su significado.Preguntado por si puede ser, donde está encarcelado desde el 2 de noviembre de 2017, Junqueras admite que tiene las mismas dificultades que una Presidencia desde Bélgica: "La prisión tiene muchas limitaciones.. Preguntado por si volvería a declarar la independencia desde la Cámara catalana, en alusión a los hechos del pasado 27 de octubre, Junqueras contesta que "a toro pasado todo se ve con mayor facilidad y perspectiva".El líder de ERC,, ha defendido este jueves la posibilidad de investir al candidato de JxCat,, y ha añadido que las circunstancias actuales obligan a plantear la posibilidad de. En una entrevista con Diario16.com respondida desde la cárcel a través de sus abogados y recogida por Europa Press, defiende la candidatura de Puigdemont: "La cuestión es si el Parlament puede investir a un diputado electo. Ahí radica un principio democrático elemental".La ministra de Defensa y secretaria general del PP,, ha asegurado queen el Gobierno tras los mensajes de móvil del expresident Carles Puigdemont reconociendo que el plan de Moncloa "triunfa", ya que, según ha dicho, hay quey estar pendientes de que se cumpla la legalidad en Cataluña. En una entrevista en la Cope , ha defendido que haya un candidato para que se desbloquee esta situación y "empiece a correr el plazo de dos meses para que haya un Gobierno en Cataluña".Catalá da por hecho que el expresident Carles Puigdemont y los excargos del Govern en prisión o fugadosen primavera una vez el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dicte auto de procesamiento por rebelión. [Ampliación] El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga el procés, ha comenzado a tomar declaración sobre las diez y cuarto, en calidad de testigo, al coronel de la Guardia Civil, que fueque operó durante el reférendum ilegal del pasado 1 de octubre.El ministro de Justicia, Rafael Catalá , haque incluya negociaciones con los independentistas, como apuntó el expresident Carles Puigdemont en una serie de mensajes dirigidos al excoseller Toni Comín: "No es el plan Moncloa, es el Estado de derecho aplicado a todos los españoles", ha manifestado Catalá. En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, el ministro se ha referido así a los mensajes de texto que Puigdemont envió a Comín en los que el expresidente catalán señala que el proceso soberanista "se ha terminado" y que "el plan de Moncloa triunfa".. El presidente del Parlament,, ha declarado este jueves que Carlesa la Presidencia de la Generalitat y ha reiterado que "ningún tribunal" puede decidir quién es el president. En una entrevista en Rac1 , Torrent ha defendido que no retrocederá "ni un milímetro" en la defensa de los derechos del candidato para ser elegido president y, sin fijar un plazo para la sesión de investidura, ha señalado que se trabajará "políticamente para dar con una fórmula que permita preservar los derechos de Puigdemont y que su investidura sea efectiva".Else reunió en sesión extraordinaria este miércoles para tratar la situación política de Cataluña y ha exigido a la mayoría independentista del Parlament que lleve a cabo el pleno de investidura "como estaba previsto", después de que el presidente de la Cámara,, pospusiera la investidura del candidato de JxCat, Carles Puigdemont, que se tenía que celebrar el martes. En un comunicado posterior al cónclave, la ANC ha exigido un plan de acción unitario al soberanismo y ha advertido que volverá a convocar movilizaciones en la calle si "el Estado o sus tribunales paralizan la investidura". Sin embargo, detalla que no se concentrarán ante el Parlament –como ocurrió el martes– hasta que haya "un compromiso firme de que la investidura tirará adelante".