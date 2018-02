Una soldado denuncia una agresión sexual por varios compañeros en la base malagueña de Bobadilla de Antequera

Los tribunales ya investigan la denuncia

Un juzgado militar y dos de instrucción de Antequera (Málaga) tienen abiertas diligencias tras las denuncias de una soldado del acuartelamiento del Ejército del Aire de Bobadilla tras sufrir supuestamente una, según han confirmado varias fuentes a Europa Press.Así, un juzgado militarpara investigar un presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas del artículo 49 del Código Penal Militar del 2015, tras la denuncia de la soldado de haber sufrido una agresión sexual.Asimismo, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA),, en uno, en el que el procedimiento está más avanzado, dicho órgano militar ha solicitado la inhibición para hacerse cargo del caso y se está a la espera del informe fiscal.En el otro juzgado antequerano se está a la espera de que la Policía Nacional, donde la soldado presentó la denuncia en la segunda quincena de diciembre, aportesobre muestras o posible identificación del presunto autor o autores, aunque aún no se han producido citaciones.Según ha avanzado este jueves el programa Espejo Público de Antena 3, la mujer ha denunciado haber sido violada por algunos compañeros y que el 10 de diciembre fue "a tomar unas cervezas con varios compañeros y le introdujeron", asegurando que "la rodearon y empezaron a meterle mano".Fuentes del Ministerio de Defensa han indicado a Europa Press que la soldado pusounos supuestos abusos de unos compañeros sucedidos la noche del 10 al 11 de diciembre y este le dijo que denunciara lo sucedido ante la Policía Nacional en Antequera; mientras que él trasladó al juzgado militar y a su superior jerárquico los hechos.Al parecer, ya se habrían producidoen la jurisdicción militar. Las denuncias no se interpusieron a la vez, han indicado a Europa Press otras fuentes.El Ministerio de Defensa ha comunicado este jueves que los tribunalesde una soldado destinada en el Acuartelamiento Aéreo del Ejército del Aire en Bobadilla (Málaga) por dos casos de abusos sexuales.La soldado comunicó a su jefe de unidad el pasado día 12 de diciembre que dos días antes había sido víctima de abusos presuntamente cometidos por parte de unos compañeros. Además, tres días después le informó que también había sido víctima deen el mes de septiembre.En un comunicado recogido por Europa Press, el departamento dirigido por María Dolores de Cospedal ha indicado que, el jefe de unidad instó a la soldado a presentar una denuncia ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Antequera (Málaga), que fue remitida al Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad, que incoó diligencias previas.En su declaración ante el juez, la soldado también refirió la agresión sexual anteriorpresuntamente sufrida en septiembre en el mismo acuartelamiento. En este caso, el juzgado abrió otrasque recayeron en el Juzgado de Instrucción número 2 de Antequera.Paralelamente a estas actuaciones, el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla acordó lapor los abusos presuntamente sufridos en diciembre por parte de un grupo de compañeros. En su declaración ante la jueza, la soldado refirió el episodio vivido en septiembre y se acordó, por ello, la incoación de un sumario diferente para investigar esta segunda agresión.Actualmente, todos los procedimientos judiciales indicados se hallan, con la necesaria protección de la víctima. A este respecto, desde el Ministerio han subrayado que los procedimientos incoados tienen "carácter reservado" para quien no sea parte en el asunto.Según Defensa, a día de hoy las diligencias previas de la jurisdicción militar se tramitana las del Juzgado de Instrucción número 1 de Antequera. Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 2 de Antequera se halla en proceso de inhibición de las diligencias previas que tramitaba a favor del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla.