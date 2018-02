Directo | Junqueras cumple tres meses en la cárcel buscando internacionalizar su caso en la ONU

info Libre

A finales de mes vincularé la aprobación de los presupuestos a una cuestión de confianza y si, como es previsible, no la obtengo, cesaré como alcalde y a mis 31 años me retiraré de la política.



JxCat reclamó este jueves a ERC"sin hacer debates públicos innecesarios" y no demorar así la investidura de. En un comunicado, pidieron a los republicanos que retomasen el acuerdo de investidura que alcanzaron con JxCat, que contemplaba la elección del presidente del Parlament, que ocupa, y la investidura del president de la Generalitat, después de que ERC insista en que están a la espera de que les concreten la formula para hacerla efectiva.Sigue enminuto a minuto todo lo que ocurre en Cataluña:El alcalde de Gimenells i el Pla de la Font (Lleida),, que dejó el PSC para presentarse por el PP como número dos en la lista de Lleida de las elecciones al Parlament —en las que los populares no obtuvieron escaño en la circunscripción— ha anunciado quesi, como él prevé, pierde la cuestión de confianza a la que vinculará la aprobación de los Presupuestos del municipio. "A finales de mes vincularé la aprobación de los Presupuestos a una cuestión de confianza y si, como es previsible, no la obtengo, cesaré como alcalde y a mis 31 años me retiraré de la política", ha publicado Dante Pérez en la red social Twitter.El líder de ERC y vicepresidente el Govern cesado,, cumple este viernes tres meses encarcelado en la prisión de Estremera acusado de los delitos de sedición, rebelión y malversación, y lo hace mientras sus abogados tratan de internacionalizar su caso. Fue el 2 de noviembre de 2017 cuando la juez de la Audiencia Nacionaldictó cárcel incondicional para los ocho miembros del Govern de Carles Puigdemont que no se habían ido a Bélgica, una causa que a las pocas semanas paso a instruir el Tribunal Supremo. Junqueras ha buscado en varias ocasiones la revisión de esta decisión pero, hasta la fecha, siempre le ha sido denegada. En paralelo a los intentos para lograr la libertad condicional, este jueves el abogado británico especialista en derecho internacional y derechos humanosanunció que asumía la representación de Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart para llevar el caso a Naciones Unidas.Según publicó este jueves el diario francófono L’Echo, Carles Puigdemont, cuya investidura se vio frustrada el martes, tiene pensado refugiarse en una espaciosa villa de 550 metros cuadrados a razón de un alquiler de 4.400 euros al mes. Sin embargo, según avanza La Vanguardia, la filtración a la prensa podría frustrar esta operación.