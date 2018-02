El Gobierno cree que lo "lógico" es que Cs "hiciera algo" para desbloquear la investidura en Cataluña

Puigdemont y Waterloo

Con el pleno de investidura aplazado por el presidente del Parlament, elha dirigido esta semana toda la presión a Ciudadanos para que su candidata,, intente someterse a la confianza del resto de grupos políticos. Sería una forma, dicen, de desbloquear la situación para que empiece a correr el reloj que abriría la puerta a unas nuevas elecciones si en dos meses la Cámara catalana no ha logrado investir a un nuevo presidente o presidenta. Este viernes, el Gobierno tambiénPara el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo "lo lógico" es que Ciudadanospara desbloquear la situación en Cataluña. Así lo puso de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El dirigente conservador sugirió que, al igual quey la formación naranja dialogan para la reforma de la ley electoral, podrían hacerlo en el contexto catalán.consideró que los mensajes en los quereconocía que el proceso "ha terminado" son "muy reveladores" de la situación en la que se encuentra el sector independentista.A su juicio, estos mensajes contrastan con el vídeo en el queel expresident seguía "exhortando" a seguir vulnerando la ley y las decisiones del Tribunal Constitucional, algo que deja claro la "diferencia" entre lo que hace yAsí cree que "está en manos" del presidente del Parlament, , buscar un candidato que "no tenga cuentas con la Justicia". Sobre el momento concreto en el que empiezan a correr los plazos para unas nuevas elecciones ahora que el proceso ha sufrido un parón por la decisión de Torrent,señaló que sería "bueno" que se respete el informe que los letrados delhagan al respecto.En todo caso, señaló que el artículo 155 de la Constitución española sigue en vigor y que la administración catalana funciona con normalidad.El también ministro de Educación sostuvo que fue en, localidad en la que Puigdemont ha alquilado una vivienda según algunas informaciones, donde terminó el conocido como imperio de los Cien Días de Napoléon y que le da la "sensación" de que "se va a quedar allí".Sostuvo Méndez de Vigo que si el expresident vuelve a España será detenido y puesto a disposición judicial, peroAdemás, adelantó que el Ejecutivo no ha tomado todavía "ninguna decisión" sobre la candidatura española a la Vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE). La fecha tope es el próximo miércoles, 7 de febrero.No obstante, fuentes conservadoras subrayan que el ministro español de Economía, Industria y Competitividad,será el elegido. Esto implicaría que Rajoy emprendiese una crisis de Gobierno.