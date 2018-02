El PSOE ultima una ley de igualdad salarial con sanciones a empresas que paguen menos a las mujeres

Es el momento oportuno

Modificar el Estatuto de los trabajadores

El PSOE tiene ultimada una proposición de ley de igualdad salarial que incluirá sanciones a las empresas que paguen menos a las mujeres que a sus compañeros varones por el mismo puesto de trabajo, ha avanzado este viernes la secretaria de Igualdad,En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz recogida por Europa Press, Calvo ha adelantado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez , presentará, Día de la Mujer, las dos iniciativas legislativas en las que trabaja la formación, una para atajar la brecha salarial y otra que abarque otros aspectos de la desigualdad que sufre la mujer en el ámbito laboral.Las propuestas del PSOE, que se registrarán en el Congreso de los Diputados en el actual periodo de sesiones, también contemplan aumentar la participación de la mujer en los consejos de administración de las empresas a través de unque no ha detallado, mejorar la inspección de trabajo y crear una agencia de arbitraje que vigile, controle y medie en el cumplimiento de la ley."No vamos simplemente a hacer una recomendación" sobre la igualdad laboral y salarial —que afecta directamente a las pensiones que reciben las mujeres— sino que el PSOE presentaráe intervención en una realidad", ha subrayado.Calvo, que ya luchó por este tipo de propuestas en la segunda legislatura del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido la necesidad de aprovechar la "oportunidad" que supone la extensión de un clima "esperanzador" en muchos lugares del mundo donde las propuestas feministas se están abriendo paso. ", se acaba el tiempo en que las democracias pueden pensar que éste es un asunto menor", ha saludado.Las iniciativas que ultiman los socialistas proponen también estableceren empresas con más de 50 empleados, ha adelantado Calvo, que precisa que las propuestas del PSOE se acercarán más al modelo de Islandia que al de Alemania, donde la ley sobre brecha salarial no incorpora sanciones para los incumplidores.Pero Calvo está convencida de que la solución a este problema no vendrá si se deja en manos de la buena voluntad de los empresarios, como defendía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque "cuando el machismo lo invade todo", sin obligaciones normativasCalvo se ha congratulado de que Rajoy rectificase sus polémicas declaraciones en las que defendió no meterse en legislar sobre brecha salarial, pero ha advertido de que sus políticas laborales han hecho que sean las mujeres las que hayan soportadoy, cuando se han mantenido o accedido al mercado laboral, lo han hecho en peores condiciones que los hombres.Se refiere Calvo a que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Encuesta de Población Activa (EPA), lalos ocupan las mujeres (1.146.000) frente a los hombres (253.000).La secretaria de Igualdad ha reconocido que, cuando el partido plantee sus dos proposiciones de ley sobre igualdad laboral y salarial, será necesario también modificar algunos aspectos del Estatuto de los Trabajadores , porque se precisay que las mujeres puedan desarrollar sus propias estrategias internas, como sucede ya en el ámbito constitucional.Aunque no formará parte de las dos propuestas de ley en las que están trabajando, Calvo también se ha comprometido a que el PSOE defenderá el establecimiento de las(con hombres y mujeres alternándose desde los primeros puestos de la lista).