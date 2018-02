Policía y Guardia Civil dan una semana a Interior para avanzar en la equiparación salarial o romperán negociaciones

Los sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil lanzaron este viernes unpara que cumpla su promesa de equiparación salarial y le advierten de que si en el plazo de una semana no hay avances sobre este tema, informa Europa Press.Doce organizaciones representativas de la Policía Nacional (SUP, CEP, UFP y SPP) y de la Guardia Civil (AUGC, UO, AEGC, SES, APROGC, UniónGC, APC-GC e IGC) censuraron así la falta de cumplimiento del Ministerio del Interior en relación a la partida comprometida de hastaanunciada el pasado día 16 de enero."Una mentira" con la que el departamento de Juan Ignacio Zoido maniobra para, en opinión de los sindicatos de ambos cuerpos, que acusan al Ministerio de seguir "escurriendo el bulto". "Habrá que pensar que, en realidad, jamás ha tenido idea de cómo abordar la equiparación y que, a día de hoy, sigue dándole vueltas a cómo hacerlo", subrayan.Este viernes tuvo lugar la segunda reunión de la Mesa Técnica de equiparación salarial, presidida por los mandos de ambos cuerpos y enEn este sentido, exigieron que este tipo de reuniones cuenten con presencia de personasen la Secretaría de Estado de Seguridad y que Interior cumpla con los compromisos adquiridos. "Todo lo que no sean 1.5000 millones de euros en tres años, empezando en 2018, para la equiparación salarial, incluyendo a todas las situaciones administrativas, no va a contar con nuestra firma", subrayan.Ante esta situación, reclamaron a Interior que aclare si mantiene su compromiso con la equiparación salarial e hicieron un llamamiento al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y al PP apresionando para que esta cantidad sea una realidad."El plazo es tajante: o la semana que viene hay cambios o se han roto todas las negociaciones, nos levantamos de las Mesas Técnicas y", amenazan los sindicatos, que advierten de que si no se resuelve el problema en el margen de tiempo establecido "será, sin duda, un golpe definitivo en la línea de flotación política" del presidente Rajoy.Según las centrales sindicales, la intención del Ministerio es actuar sobre los complementos específicos singulares de Policía y Guardia Civil y productividades y dejar fuera de la mejora salarial"No vamos a tragar con eso", alertan, ya que esta mejora supondría "unas cuantías ridículas que jamás llegarían a eliminar la desigualdad de salarios existente" y se incumpliría la promesa de la equiparación.