Las normas de Estrasburgo no prevén fórmulas para anular nombramientos de jueces, como quiere el PSOE con María Elósegui

El reglamento se reformó para destituir a Agramunt

El PSOE ha anunciado dos iniciativas

Las normas que rigen el funcionamiento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa(TEDH) aprobado por votación en la Asamblea, tal como el PSOE se ha propuesto hacer con la recién elegida María Elósegui Ichaso , a la que acusan de homofobia y de haber falseado su currículum , informa Europa Press.El Convenio Europeo de Derechos Humanos solo establece que–uno por cada miembro del Consejo de Europa–. También dice que ningún juez del TEDH puede ser cesado de su puesto, a menos que los demás jueces, por una mayoría de dos tercios, decidan que uno de ellos "ha dejado de cumplir las condiciones necesarias".Cualquiera de los jueces del Tribunal puede poner en marcha ese procedimiento, que requiere, además, que el afectado sea oído por el plenario del órgano. En todo caso,, para lo cual tiene un plazo de tres meses.Elósegui (San Sebastián, 1957) fue elegida el pasado 23 de enero con el apoyo de 114 diputados de la Asamblea, conforme a lo previsto en el Convenio: una mayoría de diputados a partir de una terna presentada por el Estado miembro. El reglamento de la Asamblea solo dice que, en el caso de nombramientos,esas decisiones.Con todo, ese reglamento no es inmutable y, de hecho, el pasado verano se reformó para destituir al entonces presidente de la Asamblea, el senador del PP Pedro Agramunt, que se vio en el centro de una gran polémica porEl parlamentario español, pero antes de ello denunció que pretender aplicar una reforma del reglamento de manera retroactiva iba en contra de los principios del Derecho que defiende el Consejo de Europa.Esa reforma establece un procedimiento para destituir al presidente y a los vicepresidentes de la propia Asamblea cuando pierden la confianza de la Cámara, dejan de cumplir los requisitos necesarios o incurren en faltas o violaciones de su propio Código de Conducta. No obstante,y de sus comisiones.Esta semana, tras la elección de María Elósegui como juez española,. Por un lado, los eurodiputados socialistas están recogiendo firmas entre sus colegas para pedir a la juez queen las que se refiere a la homosexualidad como causa de diferentes "patologías".En caso de que Elósegui no se retracte, pedirán que se revoque su nombramiento. No obstante, los eurodiputados son miembros del Parlamento Europeo, que, de modo que el llamamiento sería solo político.Por otro lado, el PSOE está buscando vías para impugnar su nombramiento alegando que falseó su currículum al presentar su candidatura. Elósegui, insiste el PSOE,de José Luis Rodríguez Zapatero, en contra de lo que ella sostiene en su currículum.Los jueces, dice el Convenio,para un alto puesto judicial o ser juristas de reconocida competencia. Durante su mandato no pueden emprender ninguna actividad incompatible con su independencia, ni con las exigencias de un puesto a tiempo completo, una norma cuyos aspectos prácticos decide el propio Tribunal.Los magistrados son elegidos por un periodo de nueve años, sin posibilidad de reelección, y, aunque pueden seguir con los casos que ya estén estudiando.Por otro lado, el reglamento del Tribunal establece que. Tampoco si ha expresado públicamente, en los medios o por escrito, opiniones que "objetivamente puedan afectar negativamente su imparcialidad" o si su independencia o imparcialidad puede "legítimamente ponerse en duda".No obstante, el reglamento, comunicándoselo al presidente de la Sala y, en caso de dudas, es la Sala la que decide.