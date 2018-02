Valls dice que la Justicia francesa habría sido "más dura" con Puigdemont

Presos de ETA

El ex primer ministro de Francia, Manuel Valls , afirmó quecon el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont , al que considera "amortizado".En una entrevista al diario El Correo , recogida por Europa Press, aseguró quey destacó la actuación "clara" que ha habido por parte de la sociedad civil catalana, el rey y el Gobierno.No obstante, advirtió de quey destacó que el voto independentista es "alto" y la batalla "va a ser larga y dura". A su juicio, hay que proponer un proyecto para Cataluña en España y Europa."Lo que hicieron los separatistas es romper la identidad catalana, algo terrible. Quitar la parte española de la catalana ha sido un fracaso para el proyecto catalán. Eso se tiene que recuperar y, para ello, se necesita autoridad y diálogo", añadió.Valls se mostró optimista y cree que la estabilidad puede recuperarse pero "con años" y considera "positivo" que se haya despertado "un sentimiento de patriotismo en el siglo XXI".Ante la decisión de Puigdemont de irse a Bruselas y su intención de ser investido vía telemática, Valls responde que. A su juicio, está amortizado y la idea del separatismo también.Respecto a cómo se vería en Europa que Puigdemont fuera detenido si regresa a Cataluña, afirmó que los franceses entienden que "cuando alguien no respeta la Constitución de un país, eso se paga". "Si ocurriese en Francia lo que en Cataluña, la Justicia actuaría al mismo nivel,", aseguró.Por otra parte, afirmó que entiende laante lose indicó que lo primero que se debe tener en cuenta es que "no se puede olvidar lo ocurrido" y que se sepa que "en una democracia una organización terrorista mató a personas". Añadió que también hay que acabar "de forma definitiva" con lo que ha sido ETA.Valls se mostró "muy prudente" sobre la decisión de Francia dey en la recta final de sus condenas. En su opinión, de darse algún paso "debe ser en el marco de una colaboración con España y con un respeto absoluto a las organizaciones de víctimas"."Nosotros tenemos una legislación penitenciaria diferente, pero hay que tener mucho cuidado. Le pido al Gobierno francés quehacia el Ejecutivo español y a las víctimas", añadió.Valls cree, respecto a si se debe reagrupar a los presos, que habrá quey habrá que verlo con las autoridades españolas, pero insiste en que el acercamiento de los reclusos es "algo que se tiene que hacer con sensibilidad, precaución y diálogo con España y las víctimas".El ex primer ministro afirmó que no hay por parte de Francia una voluntad de "presionar" a España en este tema y defendió que el país galoen materia de presos.Por último, insistió en que los "criminales de ETA tienen que reconocer que se han equivocado y pedir perdón a la sociedad española" y aseguró que vivió el desarme de la banda "tranquilo y sin ninguna emoción especial". "No era un desarme natural y sincero. Son los hechos los que han obligado a ETA a cesar su actividad", concluyó.