El Tribunal Constitucional admitió este lunes a trámite los recursos presentados por el que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC),, y por el presidente de Ómnium Cultural,–ambos en prisión preventiva por la causa del procés– en los que ambos denunciaban que su ingreso en la cárcel, entre ellos y en el caso de Sánchez el de participación política en las elecciones del pasado 21 de diciembre, informa Europa Press.En el caso del expresidente de ANC, y a petición de su defensa, la Sala acuerda abrir una pieza separada para analizar su petición de suspender cautelarmente la orden de ingreso en prisión –que cumple desde el pasado 16 de octubre– y da traslado a las partes para que informen al respecto.En su recurso, Sánchez alega vulneración de su derecho a un juez ordinario por haber asumido la Audiencia Nacional el caso –en el momento de interposición de este recurso, el pasado mes de noviembre, el asunto aún no había sido asumido por el Tribunal Supremo–, lo que su defensapor falta de competencia de este órgano para juzgar supuestos delitos de sedición y rebelión.La defensa alude también en su recurso a que un auto del mismo tribunal de 2008 en el que concluyó que estos delitos eran competencia de los tribunales provinciales para impedir que el entonces juez de la Audiencia Nacionalinvestigase el golpe de Estado franquista de 1936.También argumenta la defensa una vulneración de garantías procesales por el hecho de que la magistrada Carmen Lamela –que fue la que acordó las prisiones– quepara el ingreso de Sànchez en la prisión de Soto del Real, donde permanece el pasado 16 de octubre. Señalaba que se esgrimieron motivos no alegados por el fiscal en la declaración, como el riesgo de fuga o destrucción de pruebas.Finalmente pedía, aunque estas reclamaciones podrían haber perdido ya objeto, que el TC dejara en suspenso su prisión provisional para quecon los otros candidatos a las elecciones del 21 de diciembre, donde obtuvo escaño por la candidatura de Junts per Catalunya. Esta petición de excarcelación se verá ahora como pieza separada por el tribunal de garantías.