El expresidente del PP de Cartagena secunda la versión de Barreiro ante el Tribunal Supremo

Uso de dinero público

El expresidente del PP de Cartagenaha confirmado este lunes ante la jueza del Tribunal Supremo Ana María Ferrer la versión de la senadora conservadora y exalcaldesa de la citada ciudad, Pilar Barreiro —investigada en la trama Púnica—, de que uno de los trabajos contratados para laiba a ser sufragado por el PP Durante su declaración como testigo, que ha durado algo más de media hora, ha corroborado ladurante su declaración el pasado 15 de enero, en la que negó haber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de—considerado el conseguidor de la trama Púnica— para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.A su salida del alto tribunal,ha explicado a los medios de comunicación que la magistrada le ha preguntado si el PP tenía previsto afrontar ese gasto, lo cual ha corroborado y apuntado que, finalmente,según informa Europa Press.El que fuera también presidente de la Asamblea Regional de Murcia ha apostillado que "el 80% del dinero de un partido se gasta en propaganda, sea en Internet o en radio". "Lo primero que pregunté es: '¿eso cuánto vale?' y me dijeron que mucho", ha añadido.La defensa de Barreiro también señaló que los servicios de De Pedro "no llegó a terminarse" e insistió en que. A la senadora se le imputan presuntos delitos dede caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama de corrupción Púnica.La Fiscalía se posicionó a favor dedespués de que el exjuez de instrucción de la Audiencia Nacional—que estuvo investigando el caso Púnica hasta que fue ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial—, remitiese una exposición razonada al alto tribunal debido a la condición de aforada de Barreiro.En la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 se subrayaba también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de unAsí, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por—que se pagaron de formade la Intervención—. Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez , también imputado en este caso.El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa conservadoraque ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron "enmascarando" el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.