'Salvados' recuerda que ElPozo e Interporc fueron invitados a participar en el programa que denunciaba los horrores de la industria cárnica y declinaron

#SalvadosDeBolsillo Este es el resumen de @JordiEvole sobre #SalvadosGranjas y el avance del próximo programa que tendrá un invitado muy... real.



Y si te perdiste el programa o quieres volver a verlo https://t.co/Y3phnc0UJH pic.twitter.com/Ivi3a7e6XT — Salvados (@salvadostv) 5 de febrero de 2018

Gracias por dar vuestra versión. Si hubieseis querido, lo podríais haber hecho en el programa. Pero gracias igualmente.#SalvadosGranjas https://t.co/ZY2gcNMDxf — Jordi Évole (@jordievole) 4 de febrero de 2018

La productora de Salvados (laSexta) ha recordado este lunes que ElPozo Alimentación y la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) fueronStranger Pigs, sobre la industria de la carne de porcino española emitido este domingo, y declinaron hacerlo, informa Europa Press.Así lo han explicado a Europa Press fuentes de Producciones del Barrio, después de la polémica surgida a raíz de la emisión del reportaje en el que Jordi Évole y su equipojunto a la ONG Igualdad Animal, que lleva una década entrando clandestinamente en granjas para denunciar el trato que reciben los animales.y nos hubiese gustado que estuviesen en el programa", sostienen desde la productora. ElPozo Alimentación ha asegurado tener la "conciencia tranquila" tanto en lo relativo al bienestar animal como en materia de seguridad alimentaria, mientras que Interporc ha reiterado que el sector español cumple con la legislación "más exigente del mundo" en bienestar animal y seguridad alimentaria.Las citadas fuentes han insistido en que Évole y su equipo se han "limitado a enseñar y contar lo que hacen" los miembros de la organización y se han mostrado sorprendidos después de que ElPozo haya afirmado que las imágenes grabadas corresponden a, es decir, que son animales que tienen algún tipo de malformación o enfermedad de nacimiento, que deben vigilarse para controlar su evolución y mejora y, si no se produce, llevar a cabo su sacrificio sanitario.En ciertas imágenes del reportaje se aprecian cerdos desnutridos, enfermos,o cerdos que se comen a los compañeros de jaula. En este sentido, han asegurado que no se corresponde a ningún área de la granja en concreto, sino que está rodado "en todas las instalaciones: en todos los corrales y en dos naves donde había unos 900 animales"."Cerdos, en muy malas condiciones, estaban mezclados con cerdos que parecían estar bien. Esto no se correspondería con un área de recuperación animal por lo que nos han dicho los veterinarios., no en un área concreta", han subrayado.En relación con el comunicado emitido por el Gobierno de Murcia, en el que insta a la productora y a laSexta "a trasladar a las autoridades pertinentes los datos de la explotación mostrada para que se pueda comprobar su situación y tomar, (en su caso), las medidas que correspondan", las citadas fuentes han recordado quecontra la granja y contra Cefusa, la empresa dedicada a la cría y engorde de cerdo blanco e ibérico, y vacuno.