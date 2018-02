Puigdemont al Gobierno, dos días antes del 1-O: " Un mandato judicial no puede anteponerse a los derechos de los ciudadanos"

La Cadena Ser ha accedido al acta de la Junta de Seguridad de Cataluña que se celebró el pasado día 28 de septiembre, dos días antes del 1-O, y de ella se deduce que el Govern de la Generalitat estaba decidido a celebrar el referéndum a pesar de tener constancia de que la policía actuaría haciendo uso de la fuerza si se abrían los colegios.A la reunión asistieron, por parte de la Generalitat, entre otros, el entonces president,, su conseller de Interior,y el mayor de los Mossos,. Y por parte del Gobierno estuvieron el delegado del Gobierno en Cataluña,, o el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad,Mientras Carles Puigdemont, según la transcripción del acta, insiste en que el bien superior es "no afectar a la normal convivencia ciudadana", Interior subraya que el "principal bien a proteger es el cumplimiento de la legalidad y del mandato judicial recibido".Según el entonces president, "el bien sagrado al que no se puede renunciar es la convivencia ciudadana, que es uy que tiene como máximo garante del mismo al presidente (a él mismo) porque un mandato judicial no puede anteponerse a los derechos de los ciudadanos".Por su parte, Pérez de los Cobos aclara al expresident que "no se puede confundir lo sustantivo con lo adjetivo: lo sustantivo es cumplir la ley y, en consecuencia, impedir la celebración de un acto que ha sido declarado ilegal tal y como ha ordenado el juez; y lo adjetivo son las circunstancias que rodean la forma en la que haya que hacerlo"."Hay una vía mucho más sencilla para evitar posibles altercados de orden público, un hipotético empleo de la fuerza y de la alteración de la convivencia ciudadana: que sea el propio presidente el que cumpla con el mandato judicial y las resoluciones del Tribunal Constitucional y hagaelectorales el día 1", señaló Diego Pérez de los Cobos.