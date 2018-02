Correa cree que Rajoy aprobaba los gastos de campañas y que la financiación irregular pudo seguir después de 2004

Nunca tuvo relación con Rajoy

No están todos los que son

El considerado cabecilla de la trama Gürtel , ha explicado este martes ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP queque el actual líder del partido y presidente del Gobierno,, eraelectorales cuando era secretario general y que "es posible" que los mecanismos de financiación irregular del partido que él mismo ha reconocido ante la Justicia continuaran después de 2004, cuando el PP cortó la relación con su entramado empresarial. Correa , quien ha comparecido mediante videoconferencia desde la cárcel de Valdemoro, donde cumple condena por el conocido caso Fitur, ha avisado al inicio de su intervención que, siguiendo el consejo de su abogado y pese a que quería colaborar con la comisión,a las preguntas que, desde su punto de vista, afectaran a temas que podríana los tribunales."Yo no les quiero hacer perder el tiempo, perocómo nos abonaban", ha añadido Correa antes de someterse a las preguntas de los diputados y sin mencionar expresamente que algunos de esos eventos de pagaron de forma ilegal.Sin embargo, tras un primer interrogatorio más tenso, con el portavoz socialista Artemill Rallo, despuésy se ha avenido a responder a muchas de las cuestiones que le han planteado los distintos diputados.Ha sido a preguntas del representante de Unidos Podemos,, cuando ha admitido la posibilidad de que los mecanismos de financiación ilegal del partido que él ha reconocido en sede judicial en relación con el PP valenciano,después de que, tras la llegada de Rajoy a la presidencia del partido, Génova cortara su colaboración con sus empresas."Es posible que siguieran después", ha señalado Correa, quien ha especificado que, aunque antes habían trabajado también para el PP en otras comunidades, tras aquella ruptura con la dirección nacional yaCorrea ha indicado que no podía decir si en la sede nacional del partido se operaba exactamente igual que en la Comunidad Valenciana y, preguntado si desde su punto de vista, el secretario general del partido quien aprobaba en último término los gastos del PP en general y de las campañas electorales en particular, Correa ha respondido:Rajoy fue secretario general entre septiembre de 2003 y octubre de 2004, pero Correa ha dejado claro que, aunque alguna vez le pudo ver por Génova,con el jefe del Ejecutivo. Además, pese a que ha reconocido que lo habitual era que ellos trataran con el director de campaña, cuando se le ha preguntado si lo hicieron con Rajoy en las que él dirigió,alegando que su relación era con el secretario de campaña,, exmarido de la exministra Ana Mato.Correa ha deslizado que, en contra de lo afirmado por Rajoy —que alegó que el partido dejó de trabajar con sus empresas cuando supo que "utilizaba" el nombre del PP en su beneficio—, pero no ha dado más datos.En otro momento, durante el interrogatorio al que le ha sometido el portavoz de Ciudadanos,, el supuesto cabecilla de Gürtel ha admitido que no volvería a trabajar con el PP y ha apuntado que, a su juicio,de los acusados.