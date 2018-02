El Congreso acuerda crear una comisión que investigue el accidente de Spanair de 2008 con la abstención del PP

Dar las respuestas que no dieron los tribunales

¿Por qué ha esperado el PSOE diez años?

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes,, abrir una comisión de investigación sobre el accidente de Spanair , ocurrido en el aeropuerto de Madrid-Barajas en agosto de 2008 y en el que perdieron la vida 154 personas, informa Europa Press.La iniciativa ha sido, quienes durante su debate en la sesión plenaria de este martes —en la que han estado presente la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 — han defendido la necesidad de crear esa comisión porque "ya es hora" de que las víctimas dejen de hacer un trabajo que corresponde a los políticos.Así lo ha defendido la diputada grancanaria de Unidos Podemos Carmen Valido, quien ve necesario que el Congreso esclarezca las causas de ese siniestroy, además, sirva para mejorar el sistema aéreo español con el fin de que sea "más eficaz, fiable y seguro", y prevenir así futuras tragedias.En la misma línea, el diputado de ERC Joan Olóriz ha puesto en valorante la "frustración, ansiedad e indefensión" que han sufrido durante casi diez años, y ha subrayado la necesidad de crear una comisión "que se debería haber implementado hace mucho tiempo".Estos argumentos han sido compartidos por los diputados canarios de Coalición Canaria, Ana Oramas, y de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, quienes han defendido que no es posible que ese accidente no tenga como mínimo el "esfuerzo" de los diputados de, conocer la "verdad" y dar a los familiares las respuestas que no les dieron los tribunales.Tanto el PDeCAT como el PNV han apoyado la propuesta de Unidos Podemos y ERC porque consideran queprofundizar en las causas de ese siniestro, al igual que Ciudadanos, que ha apuntado que participará en esa comisión "sin prejuicios" con el fin de alcanzar conclusiones relevantes para mejorar la seguridad del transporte aéreo español.En esta ocasión, elsí que ha dado su respaldo a la creación de esta comisión después de que hace poco más de un año. La postura de los socialistas llevó entonces a Pedro Sánchez, que se encontraba en plena campaña de primarias, a escribir un tuit en el que apuntaba que sus compañeros debían haber votado a favor de que se investigue ese accidente.En la reunión del Grupo Socialista de este martes, varios diputados han cuestionado que ahora sí que se respalde esa comisión cuando ese accidente, que ocurrió estando Magdalena Álvarez en el Ministerio de Fomento,No obstante, finalmente ha apoyado su apertura porque el PSOE, según ha dicho su diputado Chano Franquis, cumplirá con el "compromiso" que adquirió con las víctimas, puesto que esta propuesta, avalada por el Parlamento canario y por cerca de 70.000 personas,. Además, ha apuntado que los socialistas participarán en ese órgano no para ir "contra nadie", sino con la idea de mejorar la seguridad aérea del país.Este cambio de postura del primer partido de la oposición ha sido puesto en evidencia por el diputado del PP Miguel Barrachina, quien ha señalado que si el PSOE apoya crear ahora una comisión que depure las responsabilidades políticas de ese accidente, podía haberlo hecho antes "y no haber esperado nueve años y medio".ha planteado, para sentenciar que "es mejor perder una votación en el sentido común y la coherencia".La iniciativa de Unidos Podemos y ERC propone que la comisión trabaje durante—prorrogable en caso de acuerdo— y que esté integrado por tres representantes del PP, tres del PSOE y tres de Unidos Podemos y dos de cada uno de los demás grupos parlamentarios.