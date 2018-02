El Congreso encarga la redacción de un código ético de los diputados tras el varapalo del Consejo de Europa

Evitar conflictos de interés

Detallar regalos, viajes, tipos de interés

El Senado también estudiará un código de conducta

La Mesa del Congreso de los Diputados ha encargado a la Comisión del Estatuto del Diputado que redacte este año un código ético aplicable a sus señorías y que estudie si deben publicarse, informa Europa Press.Así lo ha decidido este martes el órgano de gobierno de la Cámara Baja en cumplimiento del último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (), dependiente del Consejo de Europa, que lleva desde 2005 haciendo "rondas de evaluación" a más de una cuarentena de países para analizar la situación de los mismos con respecto a la lucha contra la corrupción. España se encuentra ahora inmersa en la cuarta ronda, cuyo objeto de estudio son los miembros de los parlamentos nacionales y los jueces y fiscales.En ese informe se señalaba queque le hicieron en diciembre de 2013 y que sus progresos son "limitados", por lo que ha dado este año de plazo para informar de nuevas acciones contra la corrupción en el poder legislativo y el judicial.La Mesa del Congreso ha decidido dar respuesta a las sugerencias de GRECO. Una de ellas es lay sobre posibles conflictos de intereses, que no forme parte del propio Reglamento de la Cámara pero que sea de conocimiento público.A tal fin, la Mesa de la Cámara ha acordado remitir el encargo a la, en la que están presentes todos los grupos y que preside Leopoldo Barreda, del PP, para que acuerden este año la redacción de ese código ético. Otros parlamentos, como el Europeo, ya cuentan con normas de este tipo.El informe GRECO, aunque destaca que todos los diputados y senadores están obligados a realizar una declaración de intereses económicos, de bienes y de actividades complementarias, también ve necesario que se incluyany que han sido objeto de investigación en los tribunales españoles en el marco de conocidos casos de corrupción.La Mesa que dirige Ana Pastor ha encargado también a la Comisión del Estatuto del Diputado que estudie la aplicación o no esas propuestas de mayor detalle informativo, entre las que figura el valor de mercado de las propiedades y vehículos,, tipo de interés que pagan por los créditos obtenidos de instituciones financieras, información sobre regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como los ingresos por sus actividades complementarias, incluidas las dietas o compensaciones.Otra de las medidas en las que hace hincapié el GRECO es la, y ahí se destaca que el Congreso tiene en estudio una proposición de ley presentada por el PP para crear un registro público de estos grupos de interés, pero se piden avances concretos.Sobre este punto, la Mesa del Congreso hará un llamamiento a los grupos parlamentarios para que desbloqueen esta iniciativa, que lleva meses parada por sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas, y para que seany no se limiten sólo a crear un registro de lobbies que operan en el Parlamento.De hecho, el órgano rector de la Cámara desearía que con esa reforma reglamentaria del PP se aprovechase para trazary así determinar qué sectores y grupos de influencia han intervenido en la gestación de una ley.La Mesa del Senado ha acordado crear un grupo de trabajo con los grupos parlamentarios para estudiar las recomendaciones del informe del GRECO del Consejo de Europa sobre la prevención de la corrupción y mejorar en transparencia, en la regulación de los grupos de interés y redactarEste movimiento llega en paralelo con el del Congreso de los Diputados. Según ha informado el vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, el objetivo es tener redactadaspara impulsar un código de conducta.El anuncio coincide con la publicación este martes de untras la queja de Unidos Podemos por un viaje pagado por la multinacional del sector farmacéutico Amgen a senadores de PP y PNV, que fueron invitados a conocer las instalaciones de la empresa en Dublín el pasado 26 de noviembre.La Mesa de la Cámara pidió un informe a los letrados a instancia del grupo morado, en el que se concluye que aquella visita pagada fue, pero en el que se admite que existe una falta de regulación y apunta que esta materia sí está regulada en países del entorno.El informe señala que el viaje objeto de consultay tampoco establece que la actividad suponga un problema "de orden ético" entre los intereses privados de una empresa y el mandato de un parlamentario.El documento defiende que el viaje a Irlanda de los senadores se produjo, ya que fue supervisado por la Mesa, que otorgó carácter oficial e institucional a la visita. Además, la visita no intentó ocultarse y su tramitación gozó de publicidad y transparencia, a lo que se añade que todos los miembros de la Comisión de Sanidad tuvieron la posibilidad de participar en la actividad, se agrega en el informe.Eso sí, los letrados apuntan a unaque permita una valoración en derecho, por lo que evita realizar una valoración jurídica a la petición de Podemos. La formación morada entiende que merecía ser estudiada por ser parte de "las dádivas, regalos, servicios, viajes y estancias" de empresas privadas a representantes públicos.Los servicios jurídicos del Senado admiten que este tipo de viajes sí estánde España mediante la figura de los códigos de conducta y hacen referencia a las recomendaciones del informe de evaluación de GRECO sobre la prevención de la corrupción en España.En particular, el GRECO insta a que el Senado y el Congreso cuenten con un código de conducta que incluya orientaciones sobre la prevención dey también que se adopten normas para hacer transparentes los contactos de parlamentarios con grupos de presión, o lobbies.Precisamente, el Pleno del Senado discutirá este miércoles una moción de Unidos Podemos por la que se insta al Gobierno a la adopción deen la actuación legislativa o ejecutiva de las personas con responsabilidad pública.