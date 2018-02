La Audiencia Nacional absuelve a un tuitero para el que pedían dos años de cárcel por homenajear a etarras

"La violencia popular es siempre defensiva"

La Audiencia Nacional ha absuelto a un joven acusado depor haber difundido a través de su cuenta personal de Twitter cerca de una decena de comentarios en apoyo a miembros de la banda terrorista ETA, hechos por los que la Fiscalía solicitaba una condena de dos años de prisión, informa Europa Press.Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal consideran probado que Kaiet Prieto, de 23 años, publicó a través de su perfil en Twitercondenados por actos de kale borroka y retuiteó un texto del exidirgente de ETA José Miguel Beñarán Ordeñana, alias Argala, en el que justificaba el uso de la violencia.También dedicó mensajes de "honor" al miembro de ETA Josu Uribetxerria Bolinaga, secuestrador de José Antonio Ortega Lara, cuando murió el 16 de enero de 2015., fue el texto que escribió junto a la imagen del etarra, que se acompañaba del lema "adiós y honor, tu dignidad nuestro modelo".La resolución recoge que siendo cierto que no se conoce que ETA haya abandonado las armas, "no es menos cierto que es notorio y prolongado en el tiempo el, desde octubre de 2011"."Y eso mismo consideramos que se puede decir respecto de la organización terrorista ETA, visto ese cese en su actividad terrorista, lo que consideramos que, en este momento,, incluso, en abstracto", subraya la resolución.La Fiscalía pedíapara el joven tuitero por publicar en su perfil frases como: "Los pueblos no practican la violencia por gusto de hacerlo sino impulsados por la acuciante necesidad de adquirir un derecho humano... la violencia popular es siempre defensiva frente a la violencia institucionalizada de la clase explotadora, y por lo tanto completamente legítima".Otro de los tuits que destaca la Fiscalía en su escrito es el que adjuntó a un fotografía de presos de la banda terrorista ETA y que decía: "Para olvidar que os han ocultado, para rendirse. Prohibiendo, aislando...!!".