La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido al juez que no admita a trámite tres querellas contra el exinspector de la Brigada Político Social Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño , al entender que no hubo delito de lesa humanidad en sus actuaciones y que los delitos de tortura y detención ilegalAsí lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, después de que varios represaliados del franquismo, entre ellos el miembro de la Asociación La Comuna Luis Suárez-Carreño , presentaran querellas contra Billy el Niño y otros dos inspectores de la Brigada porEl titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid abrió entonces, solicitando al representante del Ministerio Público que se pronunciara a través de un informe sobre la admisión a trámite o no de las querellas.El fiscal, según han detallado estas mismas fuentes, ha reproducido los mismos argumentos que expuso lahace tres años para rechazar la extradición de Billy el Niño a Argentina.En su momento, el Ministerio Público señaló, al igual que ahora, que los delitos de torturas y detención ilegaly que, en todo caso, serían los tribunales españoles los competentes para enjuiciarle.En cuanto a los 13 delitos de torturas por los que le reclamaba Argentina, la Audiencia Nacional esgrimió que éstosya que no formaban parte de un "ataque sistemático y organizado y ataque a un grupo de población".