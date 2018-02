Duda sobre los PGE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , quiere que el Gobierno no proponga al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), y en su lugar presente como candidata a una, por tratarse de un puesto técnico."Lo que se salga de esos requisitos", ha aseverado en una reunión conjunta de los grupos parlamentarios socialistas del Congreso y el Senado, ratificando así la posición avanzada un día antes por el portavoz del partido,En los 20 años de vida de la institución, tande Gobierno del BCE.Sánchez se ha expresado así en el Congreso, con motivo de la apertura del nuevo periodo ordinario de sesiones parlamentarias, ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas para fijar laen los meses venideros.El apoyo del principal partido de la oposición no es requisito para que la candidatura del Gobierno salga adelante, pero que el candidato genereen la elección.Aunque Guindos es considerado en Bruselas un ministro excelente, es cierto que su condición de político suponepara su aspiración de irse al BCE, en el sentido de que tradicionalmente los miembros de su Consejo de Gobierno son técnicos, no políticos.El candidato o candidata español tendrá al menospara la misma plaza, el gobernador del Banco Central Irlandés (ICB),, que sí cuenta con este consenso en su país. Al igual que el PSOE, el Parlamento Europeo ha reclamado que el nuevo puesto, dado que actualmente sólo hay una representante femenina en el órgano de gobierno de esta institución.Ante la falta de acción del Gobierno, Sánchez quiere que el PSOE llene ese vacío con iniciativas de marcado carácter social. En su discurso, Sánchez ha expresado por vez primeracon respecto al compromiso del Gobierno de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.El Gobierno anunció que los presentaría a primeros de enero, por lo que estála principal responsabilidad de un Gobierno, que es "aprobar los presupuestos, o al menos presentarlos"."A día de hoy no sabemos si los van a presentar", se ha quejado Sánchez, que ha advertido de la publicación en algunos medios de comunicación de "filtraciones" sobre la posibilidad de que el Gobierno "por primera vez en democraciaunos presupuestos".