Artadi (JxCat) rechaza "hablar de Presidencia simbólica": "Queremos que Puigdemont gobierne desde el Palau"

La portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi , ha insistido este miércoles en quea la Presidencia de la Generalitat es Carles Puigdemont , para quien ha rechazado buscar un cargo simbólico, y ha pedido que la legislatura actual sirva "para ampliar la base" del soberanismo."Nunca hemos hablado de Govern real y simbólico. En ningún caso queremos hablar de Presidencia simbólica", ha asegurado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la quea Puigdemont."Nuestra prioridad es investir al presidente Puigdemont yde la Generalitat. Veremos qué recorrido tiene" esa opción, para la que prevénpara llevarlo a cabo, como la Ley de Presidencia de la Generalitat.JxCat cree que se dan las garantías para poder investir a Puigdemont, pero que si hay que modificar el articulado de alguna norma para facilitarlo "se hace y no hay ningún problema", y plantea hacerlo por el procedimiento de lectura única, aunqueque los cambios se hagan con tiempo suficiente como para celebrar laSobre las negociaciones para el pleno —que el presidente del Parlament, pospuso sin la aprobación de JxCat—, Artadi ha defendido que el independentismo ganó las elecciones del 21 de diciembre y que se plantean dos escenarios: "y nos vamos a elecciones, y entendemos que este no es el camino a seguir, o intentamos reconducirlo y vamos los 70 [diputados] juntos"."Quisiéramos explicar públicamente, si no puede ser", ha afirmado, por lo que su grupo parlamentario y el de ERC y la CUP se reunirán a lo largo de este miércoles en el Parlament, ha revelado.