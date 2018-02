El PNV propone un nuevo Estatuto que reconozca el derecho a decidir "pactado" y una relación confederal con España

"Realidad nacional" mutua

Combatir la "desigualdad"

"Principio democrático"

Seguridad social

El PNV ha propuesto "ampliar" el alcance de los derechos históricos que la Constitución Española reconoce a los territorios vascos como fórmula para lograr un nuevo estatus político "de no ruptura", que incluyay que establezca una relación "confederal" entre Euskadi y el Estado sustentada en un concierto político, informa Europa Press.Esta propuesta se incluye en el documento de Bases y principios para la actualización del autogobierno vasco presentado este miércoles por el PNV en la ponencia del Parlamento Vasco que debate sobre la posibleEl texto del PNV, de 17 páginas, constata la "preocupación" de este partido ante elde las competencias que el actual Estatuto de Autonomía de Gernika, aprobado en 1979, reconoce a las instituciones vascas.La formación jeltzale constata que ante el "socavamiento" de las competencias de Euskadi y la tendencia a la "recentralización", es necesario "actualizar" el autogobierno de Euskadi mediante "que garantice el cumplimiento de lo acordado" entre el País Vasco y el Estado español.El PNV subraya que se trata de configurar, cuyas bases han de ser "el reconocimiento mutuo, el pacto y la democracia". Para lograrlo, propone "formalizar una nueva forma de vinculación con el Estado español, articulada en exclusiva a través de los derechos históricos que reconoce y ampara la Disposición Adicional Primera de la Constitución española, y que formalice una relación singular y bilateral basada en el pacto y el".El documento incluye un apartado sobre el reconocimiento de la identidad nacional del Pueblo Vasco o Euskal Herria. En él, se indica que "el Pueblo Vasco es", cuyo "máximo exponente" es que cuenta con una lengua, el euskera, y una cultura "propias", las cuales han "forjado su identidad nacional diferenciada", y que, además, tiene una "tradición jurídica propia". El PNV subraya que, por lo tanto, "porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado".Los jeltzales incluyen varios posibles "nombres" para lo que definen como el sujeto político-jurídico del eventual nuevo estatus. Las opciones que plantean son: Comunidad Foral Vasca, Comunidad Nacional Vasca, Estado Autónomo Vasco y Estado Foral. Además, subrayan que el nuevo Estatuto debe incluir una, así como una "profundización" en los derechos sociales para combatir las "desigualdades" y la "injusticia".La fórmula propuesta por el partido jeltzale para avanzar hacia una nueva relación con el Estado, sobre la que afirma que ha de estar basada en el acuerdo, la "interdependencia" y la "no subordinación", es—que regula las relaciones económicas y financieras entre Euskadi y el Estado—que defina "un haber competencial exclusivo y reservado que sea homologable al Concierto Económico en concepción, estructura y operatividad".El PNV precisa que el nuevo sistema de autogobierno de Euskadi debe contar con la, para lo que subraya que "el fundamento jurídico-constitucional" del mismo "residirá en la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española", que reconoce los derechos históricos de los territorios forales y sobre los que afirma que han de ser "actualizados" y cuya interpetación ha de ser "ampliada".Los jeltzales también constatan la importancia de que todo el proceso se lleve a cabo. De esa forma, indica que el texto sobre el nuevo estatus político que se pueda elaborar "será la formulación jurídico-positiva de un ejercicio pactado del derecho democrático de la ciudadanía vasca a decidir su estructura política y su régimen de convivencia, esto es, a decidir su futuro, para lo cual habrá de dotar a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de un valor normativo relevante".El documento establece que hay queya reconocido a Euskadi en el Estatuto actual, pero también propone "ampliarlo". Entre otras medidas, plantea que se reconozca a Euskadi la capacidad de organizar la Administración de Justicia en el País Vasco, así como la competencia para desarrollar una política penitenciaria "propia" y la atribución al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de "la culminación ordinaria de los asuntos", aunque "sin perjuicio de la unidad de Poder Judicial y de la preeminencia del Tribunal Supremo".También solicita que se atribuyan a Euskadi "todas las facultades relacionadas con los sistemas de relaciones laborales y de protección o", que han de incluir "la capacidad legislativa plena de Euskadi". No obstante, precisa que el nuevo Estatuto "contemplará mecanismos de cooperación y solidaridad con los sistemas asentados en el Estado español".El PNV reclama que Euskadi disponga de la titularidad de los recursos naturales de su ámbito territorial y de las infraestructuras ubicadas en el mismo. Asimismo, plantea que el nuevo Estatuto establezca que el Concierto Económico regule "tanto los tributos de exclusiva competencia estatal como los de competencia foral,".Por otra parte, propone que la autonomía financiera del País Vascodel procedimiento de distribución de los límites de déficit y de la deuda.Los jeltzales reivindican "el derecho a establecer vínculos políticos y de cooperación" con lay los territorios del, "sin más limitación que la voluntad de la ciudadanía y las decisiones de las instituciones representativas".El PNV propone que el nuevo estatus político que se pueda acordar para Euskadi entre en vigor en un plazo de, y que todas las competencias que se contemplen en el mismo sean transferidas en bloque y de forma "definitiva". Asimismo, sugiere que los conflictos competenciales que puedan surgir con el Estado se resuelvan mediante "la bilateralidad y el acuerdo".