El PP propone en el Congreso que no se pueda indultar a condenados por rebelión, sedición y traición

Tampoco delitos contra la Corona

Buscan "tapar sus problemas de corrupción"

Ciudadanos "jamás" lo perdonaría

El PDeCAT ve una "venganza"

El PP ha presentado una enmienda en el Congreso paraque un Gobierno pueda, precisamente delitos por los que se investiga al Govern de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras por el referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia de Cataluña.Se trata de una de las enmiendas que el PP ha registrado este martes a la proposición de ley quepara modificar la vigente Ley de Indulto , que data de 1870, para prohibir los indultos en casos depor parte de funcionarios públicos.En sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PP hace suyas las excepciones al indulto que recogía la ley vigente (casos de reincidencia o cuando la sentencia no es firme) y las propuestas por el PSOE, peroEn su listado cita expresamente laa condenados por, pero también añade los penados porY añade además, en esa lista de condenas imposibles de perdonar por un Gobierno, los, la trata de blancas, la financiación ilegal de partidos políticos, y la corrupción en su conjunto, incluyendo la cometida por cargos electos.El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este miércoles que esta propuesta del PP para prohibir que se pueda indultar a condenados por delitos de rebelión y sedición. "Tenemos la responsabilidad de traer al Congreso lo que consideramos que son los debates sociales y lo que la sociedad española está demandando en este momento", ha dicho.El ministro ha explicado que en torno al indulto hay un debate social sobre la conveniencia de que, y en la práctica, ha asegurado, así lo está haciendo el Gobierno . "Pero ahora hemos querido dejar muy claro que el Grupo Popular no va a estar nunca a favor de conceder indultos a las personas condenadas por delitos tan graves como la rebelión o la sedición", ha insistido.El PSOE tiene la sospecha de que la propuesta del PP para prohibir estos indultos no persigue otro objetivo que. Así lo cree la portavoz parlamentaria del PSOE,, que ha recordado que el PP presenta estas propuestas como enmiendas a una proposición de ley presentada por los socialistas.El origen de esta proposición de ley, ha subrayado Robles, era la "alarma" que generó entre los socialistas los. Ahora que los juicios y comparecencias parlamentarias están poniendo de relieve la corrupción en el PP, los conservadores tratan de "poner el foco en otros delitos" para desviar la atención, opina la portavoz.En cualquier caso, Robles ha mostrado la disposición del Grupo Socialista a. "Pero que nadie olvide que la autoría [de la iniciativa] es del PSOE", ha subrayado.El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha afirmado este miércoles que si su partido gobernase, "jamás" perdonaría la pena a personas condenadas por delitos de rebelión o sedición, y que está a favor de prohibir el indulto en esos casos."Si el PP y el PSOE se quieren poner esa sujeción a sí mismos para evitar la tentación de ese indulto, nosotros lo apoyaremos", ha declarado en los pasillos de la Cámara Baja. "Nosotros no necesitamos ese tipo de sujeción porque cuando nosotros gobernemos les aseguro que nunca, jamás de los jamases, vamos a indultar a un reo de rebelión o de sedición", ha añadido.El portavoz del PDeCAT en el Congreso,, considera que la propuesta del PP forma parte de unay retrotrae al "franquismo puro"."La enmienda del PP forma parte de la idea de venganza con la que el PP pretende aplicar la justicia —ha protestado Campuzano en los pasillos del Congreso—. En una democracia consolidada, mensajes de que pongan el acento en que debe castigarse a aquellas personas que cuestionan democráticamente la unidad de España forma parte de una".A su juicio, ni la prohibición de los indultos ni la aplicación de la inhabilitación para cargos procesados ayudan a resolver la cuestión catalana, sino que. "Vamos a dar la batalla en contra de la enmienda del PP", ha añadido.