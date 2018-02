González encargó al despacho Cuatrecasas a través de su cuñada un informe contra Gallardón sobre la compra de Inassa

El entonces presidente del Canal de Isabel II y vicepresidente de la Comunidad de Madrid,, encargó un informe al despacho de abogadossobre la compra de Inassa por parte de la empresa pública de aguas en la etapa de. Y quien se encargó de gestionar es einfor me fue Pilar Cavero, cuñada de González, según revela la cadena Ser El sumario del caso Lezo incluye un email dirigido al director general del despacho en el que Cavero asegura que es Ignacio González quién le ha pedido el encargo y quien ha puesto las condiciones del trabajo. Un informe de “máxima confidencialidad” que debía pagarse de forma opaca “desde otras sociedades diferentes” con el objetivo de buscar "" en Inassa, la empresa matriz del Canal.Cavero explica en ese correo electrónico que "parece que ya por fin podemos ponernos a trabajar y". Y continúa señalando que "como he comentado a Julián [adjunto a la dirección de Cuatrecasas] me ha llamado González, Vicepresidente Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, y a su vez presidente del Canal de Isabel II, para comentarme si Cuatrecasas, podría hacerse cargo de llevar a cabo una auditoría operativa" de todas las sociedades del Canal de Isabel II.La cuñada del expresidente se refiere a ", contables, legales y dar datos e información sobre compras, ventas, e incluso revisar si los precios de ventas eran razonables o ridículos, pues parece que alguno de los precios de venta son inaceptables". Para Cavero, "tienen la impresión de que en la sociedad colombiana y otras hay más de un agujero o zona gris". Cuatrecasas concluyó que la compra de Inassa era “muy cuestionable desde el punto de vista de su idoneidad y legalidad” y que el precio que se pagó fue muy superior al de mercado ya que “la valoración está relacionada con personas que eran parte vendedora”.