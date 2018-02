"M. Rajoy"

"Ni un euro" del FLA para el 1-O

Brecha salarial, escándalos de corrupción que afectan aly situación en Cataluña. Este fue el menú principal escogido por PSOE , Unidos Podemos y Ciudadanos, respectivamente, este miércoles para la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados delEl presidente del Gobierno echó en cara a todos los portavoces a los que tuvo que respondersus críticas al Gobierno y su ausencia de propuestas. Al líder del partido naranja llegó a decirle que "da la sensación" de que critica más al Ejecutivo que a los responsables de la situación en Cataluña. Pero, por lo delicado de la materia, el duelo en el que más incómodo se le vio fuePreguntó Iglesias a Rajoy si le había sorprendido que Ricardo Costa, que fue secretario general del PP valenciano hubiese afirmado en sede judicial que el PP "se financiaba con dinero negro". Y el presidente que ya ha asegurado en varias ocasiones desconocer lo relevado por el exidirigente conservador volvió a circunscribir sus palabras en su estrategia de defensa."Se nombra así mismo juez instructor, fiscal y tribunal sentenciador. Ha dejado usted muy corto al señor Torquemada", aseguró Rajoy al tiempo que pedía a Iglesias que respete el Estado de Derecho, y deje de "exagerar y sobreactuar" sobre este asunto, porque tiene"Se interesa por un tema que se ha producido hace más de 10 años, que está en los tribunales, en el que están inmersas personas que ya no están en la vida pública.Iglesias, por su parte, aprovechó su turno de réplica para cargar duramente contra el PP por los casos de corrupción en los que está inmerso este partido, e incluso se dirigió al presidente como "M. Rajoy", la expresión que desde hace meses utilizan algunos partidos de la oposición para referirse al jefe del Ejecutivo por la anotación que aparece en los papeles del extesorero del PP"Si los delitos de corrupción no prescribieran, algunos de ustedes a lo mejor acababan en la cárcel", espetó Iglesias a Rajoy recordando que el PP pretende que los delitos de rebelión no prescriban. "Una desvergüerza" mientras se condena a "titiriteros, raperos y tuiteros"."Ustedes no luchan contra la corrupción, ustedes han utilizado elacusó al jefe del Ejecutivo.Además, Rajoy echó en cara al PSOE no presentar iniciativas en materia de igualdad y dijo Rivera que "da la sensación" de que critica más al Gobierno que a los responsables de la situación en Cataluña.Así, aseguró al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera que "ni un euro" del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) destinado a Cataluña sirvió para financiar la organización del referéndum independentista del 1 de octubre "que supuestamente se iba a celebrar", y le reprochó que en aquella comunidad el partido naranja "se equivoca de adversario".