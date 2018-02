La Audiencia Nacional estudiará si aparta a Juan Pablo González del tribunal que juzgue la caja b del PP

Solicitud a FAES

No se estudia la ideología del magistrado

Varios magistrados instructores

La Audiencia Nacional estudiará si se debe apartar del tribunal que juzgue la presunta financiación ilegal del PP al magistradopor su vinculación con el PP, tal y como solicitaron las acusaciones populares, informa Europa Press.También se han aceptado otroscontra el mismo juez relativas a las piezas separadas de la trama Gürtel sobre la visita del papa a Valencia y las adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento de Jerez. Ninguna de estas vistas orales tienen aún señalada fecha de celebración.Sobre los denominados papeles de Bárcenas , la jueza de la Audiencia Nacional Manuela Fernández Prado ha admitido a trámite el incidente de recusación contra González presentado por las acusaciones populares ejercidas por el PSOE valenciano, Izquierda Unida, la asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y el Observatorio DESC. Concretamente, IU destacaba en su escrito la, lo cual generaba "dudas más que razonables sobre su parcialidad".Ahora, tras contar con el informe a favor de la Fiscalía de que se estudien dichos incidentes de recusación al considerar que ela la hora de impulsar la carrera de este juez en varios de los destinos que ha ocupado. En su escrito, el Ministerio Público señaló que, tras la correspondiente tramitación de la recusación, se debe estimar apartar al juez.La jueza instructora tiene en cuenta que en la causa abierta por la presunta financiación ilegal de los conservadores se encuentra el partido como responsable civil en esta pieza y que las acusaciones denuncian que el magistrado tiene unay con "personas relevantes" del mismo, "a su vez relacionadas directa o indirectamente con la causa".En este sentido, a petición del PSOE valenciano, la magistrada Fernández Prado ha solicitado al secretario de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales ( FAES ) que certifique losel juez recusado. También las remuneraciones que haya podido recibir por sus intervenciones.Además, tienen en cuenta que Juan Pablo González fue nombradoen el Senado en 2001; en 2012, designado magistrado de enlace en Francia; y en 2015, magistrado en comisión de servicios de la Audiencia Nacional.Entre otras cosas, no considera oportuno solicitar información a los patronos de FAES, como pidió IU, porque "es público que se trata de una fundación" y que el nombre de los patronos aparecen en la página web de la fundación.Además no considera relevante la, aunque su hermano aparezca mencionado en la causa que se investiga sobre la presunta caja b del PP, aunque exista una amistad con él, pues no está acusado.Por otro lado, la instructora no ha admitido la solicitud hecha por Adade para que se aporte como documental la copia de losy que fueron publicados en prensa. "Pretender una recusación basada en la ideología del magistrado excede de las causas legales de recusación", subraya Fernández Prado.Tampoco acepta pedir al Senado la copia del acta y del vídeo de la votación de 6 de noviembre de 2001, ni quiénes participaron en ella, cuando fue elegido por el PP como el vocal del CGPJ. Ni que declare el propio juez recusado —ni otras testificales— ya que consta en el caso su informe escrito en el queLa jueza de la Audiencia Nacional rechaza que Juan Pablo González sea apartado porque su nombramiento como integrante del tribunal que juzgará la Gürtel haya sido promovido por la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel . "Estas cuestiones no pueden ser objeto de una recusación, pues se trata de decisiones que tienen su propia vía de recurso, ajena a este incidente, y que la parte ya ha promovido", explica.La Audiencia Nacional designó a finales de enero a los magistrados instructores que deben pronunciarse sobre los incidentes de recusación presentados contra el magistrado Juan Pablo González en relación a la presunta caja b del PP, Jerez, la visita del papa y las irregularidades y sobornos en el seno de Aena. Aún queda por conocer si se admite a trámite laen esta última pieza.Los cambios de magistrados en el tribunal que juzgará las distintas piezas de la trama Gürtel, como los papeles de Bárcenas, se produjeron a raíz de las nuevas propuestas de reparto y composición que formuló la magistrada, cuando llega a la Presidencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.Ello supuso dejar fuera del tribunal que juzgará la presunta financiación ilegal del PP aque han celebrado la vista oral de la primera época de la trama Gürtel, Ángel Hurtado y Julio de Diego.