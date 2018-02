La Virgen de Candelaria no es madera, ni oro, ni mantos, ni siquiera sólo una imagen religiosa, sino algo que vale intensamente mucho más y que nos une a todos bajo una misma bandera de amor, cariño o respeto https://t.co/3ruFrjyp2q — Carlos Alonso (@carlosislaTF) 2 de febrero de 2018

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, presidido por su titular, Carlos Alonso , y formado por CC y PSOE, ha aprobado la propuesta de modificación del reglamento de la corporación insular para conceder a la Virgen de la Candelaria el título de, tal y como propuso el presidente el pasado día 2, informa Europa Press.Para ello se modificarán varios artículos con el fin de otorgar unafruto del consenso colectivo y representará la especial vinculación del mismo con la ciudadanía de Tenerife y sus valores históricos, sociales, culturales y antropológicos, tal y como se indica en la propuesta. En cuanto al emblema, este título se representará con un medallón similar al del presidente honorario y será el Pleno del Cabildo el que establezca la imposición.Alonso, de Coalición Canaria, realizó esta propuesta —que debe aprobarse en el Pleno— al considerar que "al margen de las creencias o devociones religiosas, la Virgen de la Candelaria es, no solo de la simbología religiosa tradicional de la población tinerfeña, sino que además constituye un elemento que caracteriza su propia fisonomía cultural e histórica".El presidente del Cabildo tinerfeño anunció la iniciativa la semana pasada en Twitter, donde expresó que la Virgen de la Candelaria "no es madera, ni oro, ni mantos, ni siquiera sólo una imagen religiosa, sino algo que vale intensamente mucho más y quebajo una misma bandera de amor, cariño o respeto"."Hay pocos símbolos de esta isla que tengan tanta relevancia como la Virgen de la Candelaria. Allí dónde hubo una colonia canaria, y en concreto de Tenerife, más allá de nuestras fronteras, siempre ha estado presente esta imagen y es. Por otra parte, hemos querido asociar la propuesta a un hecho que tendrá relevancia social y que no se hace de manera regular, como en El Hierro o La Palma, pero que movilizará esos días una parte importante de esta sociedad. La Virgen de la Candelaria genera elementos de identidad en Tenerife que merecen sin duda ese honor", afirmó el presidente insular.