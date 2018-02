El PSOE exige la dimisión de Guindos tras postularse para el BCE: "No puede continuar ni un minuto más"

"¿Dónde va a tener la cabeza? ¿En Frankfurt?"

El PSOE ha exigido este juevesdel Gobierno del ministro de Economía, Industria y Competitividad,, una vez que ha presentado su candidatura a la vicepresidencia al Banco Central Europeo (BCE), pues cree que "pone en riesgo la independencia del BCE": "No puede continuar ni un minuto más"."Lo primero que tenía que haber hecho es dimitir. Le pedimos y exigimos que", ha aseverado la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles , durante una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja.Robles ha recordado que el BCE "tiene a gala precisamente, como no puede ser de otra manera, la", por lo que cree que "no se puede aspirar a su vicepresidencia como ministro de Economía".Así, ha mostrado su deseo de que mañana mismo no esté al frente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. "Cada día que pasa al frente del Ministerioy del Gobierno", ha aseverado.Además, ha reivindicado que España "necesita un, y no con la cabeza pensando en las instituciones europeas". "¿Dónde va a tener la cabeza? ¿En la sede del Ministerio o pensando en Frankfurt?", se ha preguntando.En este sentido, ha criticado como "una gran irresponsabilidad primar intereses personales". "Lo único que le importa a este Gobierno essin hacer ningún tipo de política", ha abundado."Entendemos que el Gobierno, proponiendo la candidatura de Luis de Guindos, no sólo hamucho más cualificadas, especialmente mujeres, sino que está sometiendo al BCE a una situación difícil y complicada", ha abundado, criticando que someta a esta institución "a una gran presión".Precisamente, Robles ha justificado su negativa a apoyar la candidatura de Guindos al BCE en su relación con un Gobierno —"la independencia política del BCE es básica y esencial", ha reiterado— y el hecho de que haya"Entendemos que no ha favorecido en ningún momento una política de igualdad", ha subrayado Robles, que ha llegado a decir que la decisión del presidente Mariano Rajoy de optar por Guindos es una muestra del "de este país".Preguntada hasta en dos ocasiones si la decisión de no apoyar en las instituciones comunitarias la candidatura de Guindos para el BCE implicará un, el irlandés, Robles ha rehusado contestar. "No vamos a entrar en otras consideraciones", ha zanjado.Asimismo, Robles ha asegurado que en su formación "sorprende que grupos como, que exigen independencia de los organismos reguladores y que no tengan relación con los políticos, hayan mostrado uny entusiasta de un ministro, cuyo perfil es político, para acceder al BCE"."Nos sorprende que otras fuerzas que reivindican la independencia de los reguladores estén dando apoyo a personas que estány poniendo en riesgo la imagen de independencia del BCE", ha abundado la portavoz socialista.Robles ha encuadrado esa postura en "esaque viven algunas formaciones políticas, pensando en la foto y el titular" y que, ha dicho, no es compatible con los postulados que defienden en el PSOE.