El PSOE recurre ante el Constitucional el veto del Gobierno a su ley de pensiones no contributivas

Avanzaríamos en derechos y cohesión social si el Gobierno del PP no utilizara de forma impúdica su capacidad de veto. En nuestro recurso al TC denunciamos cómo el Ejecutivo manipula y abusa para frenar derrotas parlamentarias, siempre con la complicidad de @CiudadanosCs — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 8 de febrero de 2018

Margarita Robles: El recurso de

amparo al TC por el caso de las hermanas que tuvieron que separarse para poder cobrar la pensión es por un veto más de los que el Gobierno aplica arbitrariamente para rechazar leyes sociales. Y lo hacen en connivencia con @CiudadanosCs . — PSOE Congreso (@gpscongreso) 8 de febrero de 2018

El PSOE ha llevado ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de aceptar el veto del Gobierno a su proposición de ley con la que querían reformar la Ley de Seguridad Social parapor parte de dos familiares, informa Europa Press.La iniciativa venía a corregir una situación que, por las restricciones a la hora de cobrar esta prestación, había provocado que dos hermanas alojadas en una residencia no pudieran cobrar su pensión de viudedad. Esta convivencia se consideró unidad familiar ysi querían seguir en el mismo centro.Las dos hermanas, Encarna y Julia Garijo Casal, vivían juntas en la residencia de la tercera edad de Matamala de Almazán (Soria) y tuvieron que separarse por cobrar la primera una pensión no contributiva de 380 euros al mes y la segunda su pensión de viudedad. Julia Garizo. Este pasado mes de enero, falleció a los 94 años de edad.La proposición de ley, registrada por los socialistas el pasado mes de septiembre en el Congreso, buscaba reformar en un solo artículo la Ley General de la Seguridad Social para precisar que no se considerará unidad económica en los en supuestos de familiares en segundo o tercer grado de consanguineidad que convivanFue el propio secretario general del PSOE,, el que anunció este martes la decisión de presentar este recurso de amparo durante una reunión en el Congreso con diputados, senadores y europarlamentarios socialistas con motivo del arranque del periodo ordinario de sesiones parlamentarias.Durante la presentación del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha explicado que el veto del Gobierno a esta iniciativa y su posterior convalidación en la Mesa les hizo decir "basta": "de lo que está pasando en la legislatura".Robles ha señalado que el Gobierno hace unadel artículo 134 de la Constitución que le otorga derecho de veto a iniciativas que impliquen un aumento del gasto o un descenso de ingreso presupuestarios. "No tiene precedentes. Está vetando sistemáticamente la acción de la oposición", sostiene.La portavoz ha criticado al Ejecutivo, pero, pues tanto PP como la formación naranja dan validez al veto del Gobierno con su mayoría en la Mesa del Congreso. "Lo más grave es que Ciudadanos está aceptando y asumiendo todos los vetos del Gobierno. Sorprendentemente, un partido que habla de regeneración de las instituciones está colaborando con un Gobierno en la parálisis del poder legislativo", ha abundado.En este sentido, la número dos del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha recordado que Ciudadanos sí ha permitido la tramitación de iniciativas en el Congreso que implicaban aumento del gasto. "Qué casualidad,", ha ironizado.