El Senado cita el día 22 al gerente de Cs y a dos miembros del Tribunal de Cuentas por la contabilidad del partido

Sin más comparecencias de Cs

La comisión de investigación del Senado sobre la financiación de los partidos políticos hael próximo día 22 al responsable de las cuentas de Ciudadanos , y a dos consejeras del Tribunal de Cuentas para que expliquen la contabilidad de ese partido a raíz del informe del órgano fiscalizador del pasado diciembre que detectaba irregularidades.El PP, con mayoría absoluta en la Cámara y único participante en esta comisión junto al Grupo Mixto, ha retomado los trabajos este mes, a las que ya dedicó también una jornada el año pasado. Está prevista ya una sesión de la comisión el día 15, a la que se suma esta del día 22.La comisión se ha reunido este jueves para ordenar los próximos trabajos. Con estas dos sesiones, el PP pondría en principio fin a las sesiones monográficas sobre Ciudadanos y ha dejado de momento, como la de uno de los senadores del partido,, que sí estaba incluido en la primera lista que planteó el PP.Según ha confirmado, el portavoz del PP en la comisión, Cuadradoen el Senado sobre el informe del órgano fiscalizador que el pasado diciembre no aprobó las cuentas de Ciudadanos. Esa jornada comparecerán también las consejeras del Tribunal de CuentasPor otro lado, la comisión ha ampliado este jueves los trabajos paradel exvicepresidente del Gobierno y expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra , así como del responsable de finanzas del partido Nueva Canarias.Además, halas peticiones de comparecencia de los expresidentes valencianos, y de la senadora, que fueron solicitadas por Unidos Podemos tras ser involucrados por Pablo Crespo, el número 2 de la Gürtel.Luis Aznar ha cargado contra la "absoluta falta de respeto" del grupo morado hacia la comisión pory luego "buscar el escándalo" y utilizar "torticeramente" el foro.No está previsto que continúen las indagaciones sobre Cs, ha señalado Aznar, aunque, al tiempo, ha condicionadorelacionadas con el partido dea cómo se desarrollen las sesiones del 15 y del 22. "Depende de lo que veamos y de las comparecencias de las consejeras del Tribunal de Cuentas. A nosotros el escandalillo no nos importa, sino más los agujeros de la financiación", ha explicado."Con esas dos comparecencias de Ciudadanos vamos a tener unay luego vamos a ver si es necesario traer a responsables políticos directos o dejarlo ahí", añade Aznar.El PP apunta a que los trabajos de la comisión pasarán acuyas cuentas no han sido exploradas, y apunta adel presidente cántabro Miguel Ángel Revilla . También recuerda Aznar que quedan pendientes las comparecencias de responsables de bancos por las condonaciones de deuda de varios partidos.Preguntado si las comparecencias que se vayan dando en la comisión sobre la supuesta financiación ilegal del PP en el Congreso van a orientar los trabajos en el Senado, el senador conservador ha vuelto a desligar ambas comisiones. "Tiene, seguimos nuestro propio plan de trabajo, comparezca quien comparezca en el Congreso", ha señalado.