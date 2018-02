EntroideiroouBesta: el carnaval gallego se blinda contra los abusos sexistas

Campaña contra as Agresións Sexistas e o Acoso a Mulleres no Entroido. @Red_Talento, Vai Vai Mr Can e RedCO3 propoñen neste “xoves de comadres” que O MEU NON É O TEU NON. Súmate e comparte #EntroideiroouBesta pic.twitter.com/GvVT2nU2Qg — Red Talento (@Red_Talento) February 8, 2018

¿Gozas de unao te comportas como una bestia? Esto es lo que se pregunta una campaña promovida por tres agencias de comunicación de Ourense para erradicar los comportamientos abusivos y sexistas en el carnaval gallego, el Entroido.En la provincia de Ourense miles de personas esperan con ansia la llegada de las pantallas, cigarrons o peliqueiros en localidades como Xinzo, Verín o Laza. Y también en el resto de Galicia. El carnaval gallego es una fiesta ancestral con un ambiente muy peculiar, agradable, callejero con disfraces de bestias con cuernos que nada tienen que ver con el comportamiento de los agresores.es la forma que adopta la campaña de visibilización y combateen el carnaval de la provincia Ourense, una fiesta que muchas veces se convierte en el caldo de cultivo de una violencia sexual supone un riesgo importante para las mujeres.Tres empresas de consultoría de comunicación, género y diseño han puesto sobre la mesa esta campaña para sensibilizar y prevenir las agresiones sexistas. La iniciativa pretende que ciudadanos e instituciones se sumen a la iniciativa para terminar con el aislamiento de las víctimas y fomentar la repulsa hacia los agresores sexuales.Los promotores recuerdan que en el informe de la Fundación Salud y Comunidad , dentro de las jornadas Violencias sexuales, fiestas mayores y medios de comunicación, se señala que la violencia sexual es uno de los principales riesgos que tienen las mujeres cuando salen de fiesta y que, por las características de esas situaciones, propicias al consumo de, esos riesgos nos son suficientemente percibidos y combatidos.El carnaval, que durante cuatro décadas estuvo prohibido en España, es ahora una de las celebraciones más libres del calendario pero, a pesar de ello, en la falsa la idea del todo vale o todo está permitido, hay una prioridad:. O meu non é o teu non. Entroideiro ou Besta? (Mi no es tu no) Este es el lema de la campaña. Dirigido a los abusadores, busca también la complicidad de los hombres. "Y que ellos mismos entiendan el mensaje que significa que una mujer responda no".